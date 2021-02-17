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連4日0確診！陳時中初六開工大談部桃群聚「最危機2大時刻」

▲▼。（圖／翻攝自《周玉蔻嗆新聞》Youtube頻道）

▲衛福部長陳時中17日上廣播節目談論台灣COVID-19疫情。（圖／翻攝自《周玉蔻嗆新聞》Youtube頻道）

記者謝承恩／台北報導

台灣連續4天本土案例傳出！衛福部長及疫情指揮中心陳時中，初六開工一早就上談話性廣播節目受訪，提到當初全世界都沒有想過COVID-19的疫情會延續這麼久、這麼大，其中2大危機點讓指揮中心提高警覺，第一是成立前進指揮中到部桃，進行醫院管制，第二是部桃院內感染，最怕會引發整個社區感染，強化疫調工作。

衛福部長及疫情指揮中心陳時中今（17）日上《周玉蔻嗆新聞》節目指出，現今全世界新冠肺炎的確診人數已達到1.1億人，當初都沒有想過疫情會延續這麼久、這麼大，「我們當初最怕引發整個社區傳播，疫調是很重要的工作。」特別是部桃事件爆發後，醫護人員跟值班醫師染疫對醫院的威脅很大。

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陳時中說明，從1月6日部桃事件第一例爆發後，有兩個時間指揮中心不敢大意，其中1月18日成立前進指揮所讓王必勝指揮官進入部桃管制，另一個就是24日後進行陪病者的擴大管理，深怕流入社區，造成更大的感染。如今疫情趨緩，確診案例也未傳出，陳時中說，「預計19日開工，從院長、前進指揮官部桃的士氣很高，醫護人員都會恢復到工作崗位。」

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