英又現新變種「B1525」！去年12月就爆發　已擴散10國

▲英國研究人員再次在境內發現新冠病毒變種。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國愛丁堡大學研究人員最近發布報告指出，英國境內再次發現一種新冠肺炎變種病毒株「B1525」。該病毒可能存在一系列令人擔憂的突變，並且已傳播至丹麥、美國和澳洲等10個國家。

據英國《衛報》指出，英國目前已發現32宗與「B1525」變種病毒株相關的病例，且最早可追溯至去年12月。「B1525」變種病毒株的基因序列與「B.1.1.7」相似，除了棘蛋白都同樣出現能讓病毒逃避抗體並且增強傳播能力的E484K突變以外，還具有許多讓研究人員深感擔憂的突變。

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▲新冠病毒細胞。（圖／達志影像／美聯社）

雷丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）指出，「儘管我們目前還不清楚，B1525變種病毒的傳染力有多強，但如果這個變種病毒進化得十分成功的話，那我們可以假定，任何從疫苗或抗體中所獲得的免疫力將會被減弱。」

克拉克與劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）都認為，科學家們應該對所有具有E484K突變的變種病毒進行大量測試，因為這種突變似乎可以抵禦抗體，並且逃避抗體。而倫敦大學學院遺傳學研究所的多普（Lucy van Dorp）則認為，加強病毒測試在這個時刻至關重要，因為此舉能阻止新的變種病毒擴散。

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