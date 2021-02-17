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台南凶殺案內幕曝！死者毒趴躲警遇仇家嘲笑　刺傷小弟遭追殺

記者黃翊婷／綜合報導

台南安平16日晚間發生凶殺命案，31歲王姓男子遭人刺傷，攔車逃跑仍沒有躲過死劫。據悉，王男原本是要躲避警方查緝性愛毒趴，卻在途中遇上仇家並持刀劃傷角頭小弟，才會引來殺機，最終命喪停車場。

快訊／台南安平驚傳街頭砍人1死　兇嫌開車逃逸。（圖／記者林悅攝）

▲現場地面血跡斑斑。（圖／記者林悅攝）

王男案發前曾在育平路一處停車場與人談判，不料遭對方持刀刺傷，隨即轉身逃離現場，途中攔下一輛路過的雙載機車，並向車上兩名男大生求救，聲稱自己正在被追殺，說完便跳上車，一路三貼逃到永華路二段某港式飲茶餐廳停車場。

逃亡途中，一名男大生因為害怕而跳車，於是改由王男繼續騎車，載著另一名男大生繼續逃往永華路二段，但仍在某停車場遭凶嫌從後方高速衝撞。摔車後男大生見情勢不對，趕緊逃離現場；凶嫌見現場只剩下王男一人，竟然反覆開車、倒車衝撞，直到車頭、保險桿都撞爛才揚長而去。

王男送醫後宣告不治，警方隨即展開調查，並在當晚9時許於台南仁德86快速道路下尋獲作案車輛，上頭還留有一個清晰的血掌印。

▲▼台南男最後一口氣！死前求路人打給妻子　電話不通成永別。（圖／記者林悅攝）

▼▲王男送醫急救仍因傷重宣告不治。（圖／記者林悅攝、翻攝）

▲▼台南談判命案送醫畫面。（圖／記者林悅翻攝）

根據《自由時報》報導，案件內幕可能與一場性愛毒趴有關，王男與某角頭早有嫌隙，16日下午參加毒趴遇上警方查緝，躲避過程中撞上前來嘲笑的仇家，雙方發生衝突，他持刀劃傷一名小弟並負傷逃跑，後續才會遭到對方開車追殺，最終命喪停車場。

王男死前曾拜託目擊路人幫忙打電話給妻子，無奈並未接通。警方事後再次撥打電話，這才終於聯繫上陳妻，並確認死者身分；經過初步調查，推測當時作案車輛上至少有兩人，目前已經鎖定特定對象，正在全力追緝中。

▼作案車輛前方留有血掌印。（圖／東森新聞）

台南命案兇嫌車上血掌印。（圖／東森新聞）

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