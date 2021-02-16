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「朝鮮獨立運動家」尹東柱是中國人？　南韓抗議：國籍錯誤！

▲▼日本殖民時期「朝鮮獨立運動家」尹東柱。（圖／翻攝自namu.wiki）

▲日本殖民時期「朝鮮獨立運動家」尹東柱。（圖／翻攝自namu.wiki）

記者林彥臣／綜合報導

2月16日是日本殖民時代的「朝鮮獨立運動家」尹東柱逝世75周年紀念，不過南韓與中國兩國卻在近日，因為尹東柱的國籍歸屬問題槓上。南韓官媒《韓聯社》就直接刊文針對中國將尹東柱的國籍標註為中國表達抗議。

朝鮮獨立運動家與愛國詩人尹東柱，1917年出生於中國吉林省龍井市明東村的一個教師家庭，祖籍是朝鮮咸鏡北道會寧。因為祖父是一個基督徒，所以從小時就接觸到民主，人權等西洋思想，1938年4月，考入朝鮮首爾延禧專門學校文學專業學習，畢業後赴日本，先後在東京立教大學和京都同志社大學學習英文。

1943年3月，他被日本警方逮捕，以參與反日民族獨立運動為理由判處有期徒刑2年。並在獄中受到殘酷的迫害，1945年2月16日，尹東柱在福岡刑務所因病逝世，得年27歲，另有一說提到尹東柱成為日本「731部隊」活體實驗對象而病逝。

根據《韓聯社》報導，南韓「誠信女子大學」教授徐坰德（Suh Kyung-deok）表示，中國最大的搜尋引擎百度，將朝鮮愛國詩人與獨立運動家尹東柱，國籍表註為中國，這顯然是錯誤的，在去年12月首次對百度發出E-mail提出抗議並要求修正，但沒有獲得回應，近日再度發信提出抗議。

根據《環球時報》指出，根據中國現行的《國籍法》和歷史情況看，類似尹東柱這樣的歷史人物的國籍認定存在這樣幾個難點。首先是尹東柱本人的出生地在中國境內；其次，在尹東柱出生時，今天提出其國籍認定主張的南韓仍處在日本佔領下，尚未正式建國。此外，尹東柱生前對自己的國籍歸屬也沒有做出明確的定義。

▲▼韓式泡菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲徐坰德教授還因為泡菜起源問題，槓上中國。（圖／取自免費圖庫pixabay）

徐坰德教授除了針對尹東柱是中國人表達抗議之外，過去也多次抗議中國挪用南韓文化，包括今年1月才因為「泡菜起源」與中國吵得不可開交，甚至投書紐約時報，強調泡菜起源自朝鮮。

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