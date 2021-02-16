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愛上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳「293張裸照」：我想被妳好好疼

▲▼ 戀上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳「293張裸照」遭逮。（圖／翻攝自推特）

▲栗生佳那子疑似有戀母情結。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本一名21歲的年輕女子在2個月內瘋狂傳了近3百張自己的裸照給70多歲的前女同事，日前甚至還直接跑到被害人的職場堵人，讓對方不堪其擾，最終報警，而警方也隨即依跟蹤狂管制法將這名年輕女子逮捕。據悉，嫌犯疑似從小就缺乏母愛，因此才會對比她大了50多歲的被害人萌生愛意，但沒想到方法卻這麼激烈，未來恐因此面臨牢獄之災。

住在奈良現年21歲的栗生佳那子2020年6月起到一間餐廳工作，並在此結識70多歲的女性被害人，由於經常受她照顧，竟因此墜入愛河，此後便對其展開猛烈追求。同年9月至10月間，她更透過手機發送高達239張自己的裸照給被害人，同時附帶許多帶有性暗示的文字訊息，讓女同事苦不堪言。

被害人忍無可忍後決定離開原職場並換公司，怎知2021年2月10日，栗生竟跑到她的新職場堵人。在極度的恐懼之下，被害人最終在隔日報警，而栗生也隨即被警方依跟蹤狂管制法逮捕。根據該法，最高可處2年以下徒刑，或200萬以下罰金，如果經判斷未改善，更可能面臨被監視的命運。

嫌犯不但愛上了都可以當自己奶奶的被害人，甚至還展現了異常的執念進行猛烈追求，讓網友感到十分疑惑。據警方表示，嫌犯遭逮後聲稱，自己小時候缺乏母愛，因此想要有一個可以好好疼愛自己的媽媽。不僅如此，她還說，「我到現在還是喜歡她，想要被她疼愛才會傳很多照片跟簡訊給她，就是因為沒辦法控制自己想要見她的念頭才會跑到她工作的地方。」

據悉，栗生傳送自己的裸照給別人已非第一次，早在認識被害人前就曾經因以同樣手法騷擾他人遭到警方警告。

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