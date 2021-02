▲南韓軍方在民統線哨站發現一名不明人士,目前正在調查。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

根據《韓聯社》報導,南韓聯合參謀本部16日上午在東海的民統線(民眾出入管制區域)哨站一帶發現一名身分不明人士。南韓當局表示,目前仍在調查中,調查完成後將再補充說明相關訊息。民統線為南北韓軍事分界線以南的民間人士的出入管制線,由於位置敏感,不排除可能為脫北者。

BREAKING: South Korea's JCS says that the military found an unidentified person near the East Sea side of the inter-Korean border on Tuesday morning.



The defense ministry confirmed to @nknewsorg that the person was found on land.