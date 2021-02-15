初四車潮爆炸國道驚見「人造銀河」！網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

▲國道北上各路段塞爆。（圖／高公局）



記者柯振中／綜合報導

準備迎接初五，不少民眾急著北返趕開工，國道湧現車潮，不少民眾塞在車陣當中，國3新竹系統更有「紫爆」路段，公路上形成了「人工銀河」，更有人出面哀號，東部北返的路上，從「太魯閣塞到南港」。

根據高公局資料，截至晚間9點40分，國3北上苑裡到三鶯之間車流回堵，回堵共約94公里，其中茄苳—新竹系統更是出現「紫爆」的狀況，即時車速只有17公里。

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▼國道北上塞爆。（圖／高公局）



至於國道一號的部分，國1北上三義到湖口之間，車流回堵67公里，其中頭份到湖口路段一路呈現「紅爆」，即時約只有25公里。國5北上宜蘭到坪林路段回堵約22公里，即時車速約為30到40公里之間。

對此，有網友從南部北上時，困在車陣當中動彈不得，到「爆廢公社公開版」發文哀號，尋找同樣困在車陣當中的同伴。後續則有網友回應，大約7點左右，他從台北開車回花蓮，看到對向車道持續塞車，「從南港塞到新城的太魯閣大橋，超級扯。」

▼每逢連假尾聲，國道都會出現「人造銀河」。（圖／高公局）



每逢連續假期，國人外出旅遊，準備收假時，開始北返，車潮接著湧現，在「紫爆」路段當中，更是出現「人造銀河」的壯觀場面，讓人忍不住留言調侃，「通全台的停車場」、「從早上塞到天黑，晚上又塞到早上，開車真的有夠累。」

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