雪隧今天會塞到凌晨3點！明收假「地雷路段」先看　北返籲上午出發

▲國道車流以北返為主，車潮於今早湧現。（圖／記者張榮恩攝）

記者彭懷玉／綜合報導

今（15日）是大年初四， 各地車流量來到高峰，高公局稍早表示，國道交通量為92.8百萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里。此外，也同步預估明天（初五）易塞路段，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

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▲初五北部路況預測。（圖／高公局提供）

高公局表示，今（15日）西部國道路網於10時起逐漸出現北向車潮，壅塞路段包括國1北向湖口服務區-湖口、台中-台中系統、西螺服務區-埔鹽系統，國1南向湖口服務區-新竹，以及國3三鶯-大溪雙向；中午後，北上車流持續湧現，壅塞路段包括國1北向新竹系統-竹北、頭屋-頭份、台中-台中系統、北斗-埔鹽系統、永康-台南系統，以及國3北向後龍-西濱、沙鹿-大甲，其餘路段行車大致順暢。

▲初五中部路況預測。（圖／高公局提供）

至於國5部分，南向車流大致正常，北向車流於9時30分開始湧現，截至17時，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，高速公路局預估壅塞狀態可能會到翌日凌晨才會紓解。截至18時，國道交通量為92.8百萬車公里，預估本日交通量為133百萬車公里，不過仍在預期範圍。

今日下午3時6分於國1南向199公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內車道，於下午3時38分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3時29分於國1北向173.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於下午3時52分排除，造成後方車流回堵4公里；下午5時36分於國1南向307.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午3時52分排除，造成後方車流回堵8公里，嚴重影響整體車流行進。

▲初五南部路況預測。（圖／高公局提供）



至於明日（16日）為春節連續假期初五，來到春節連假最後一天，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高速公路局預判，明日北部國道，國1北向新竹系統-湖口、國3北向關西-大溪路段車流較多的情況多集中在傍晚以後，國5北向宜蘭-坪林路段車流較多的時間則從早上9點開始，要持續到晚間7點、8點才會紓解。中部國道，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里路段大約接近中午會有車流較多的現象，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山路段車流則會集中在下午偏傍晚。南部國道，國10西向仁武-左營路段車流集中在傍晚4點、5點左右，國1北向楠梓-高科、大灣-台南系統則是中午時段車流較多。



明日國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向蘇澳-頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。



公路總局則表示，至今16時止，因出遊車潮自各觀光景點離場及提早收假北返車潮，省道台2線新北市淡水路段東向、台2線大武崙路段雙向、台2乙線淡水市區路段雙向、台61線香山市區路段北向、台9線三棧路段北向等路段有車多壅塞情形。預估明日（初五）中午過後車潮將持續湧現，省道易壅塞路段（台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速公路與國道銜接路段等。

▲初五交通疏運。（圖／高公局提供）