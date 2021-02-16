「神童龍師父」兄弟都台大學霸？　1張照片揭全家合演一齣戲

圖文／鏡週刊

從小就有「神童龍師父」稱號的郭姓男子，是新北市八里區相當知名的通靈者，常在宮廟替人消災解厄，信徒眾多，沒想到卻遭父母控告他的台大碩士學歷造假，以及謊稱出國留學詐取近千萬元學費及生活費，日前遭檢方以詐欺等罪起訴，不過，法院審理時案情卻大逆轉，龍師父坦承，「是媽媽叫我偽造學歷，為了讓爸爸媽媽可以對信徒炫耀，說自己培育的2個兒子都是台大資優生。」龍師父弟子也出庭作證表示：「龍師父媽媽還叫我們參加畢業典禮，配合演戲。」

龍師父指出，當時他聽從媽媽要求，對外都稱自己跳級就讀台大研究所，但因有人質疑為何遲遲未畢業，他因此接受母親指示，請人偽造台大電機所畢業證書，並上網買來整套台大學士服，帶著全家人和弟子到台大校園「參加」畢業典禮。

▼郭母指控兒子龍師父偽造台大電機工程學碩士學歷，並向家人騙取近千萬學費及生活費，但龍師父反控是媽媽指示。

龍師父第一弟子何姓男子向本刊表示，雖然未必所有信徒都知情，但包括他在內幾位和龍師父家族親近的弟子，都知道龍師父媽媽要求龍師父偽造學歷，甚至要求弟子一起演戲。

▼龍師父（右1）母親（左2）要他帶爸爸（右2）、哥哥（左1）及親近弟子到台大參加畢業典禮，但全是一場戲。

▼女弟子（左）前後捐贈慈惠堂六百多萬元，也出庭作證指稱，龍師父偽造學歷是郭母指使，還要她赴台大畢業典禮現場配合演戲。

何姓弟子指出，這齣戲就是2014年間，他們其中一名女弟子跟著龍師父以及郭家人，一同「參加」台大畢業典禮並留下合影，照片中只見龍師父穿著學士服，手上還捧著花束，身邊圍繞著親友，和其他畢業生沒有兩樣。事後，龍師父的父母還拿著合照到處向信徒炫耀，說他兒子擁有超乎常人的智力。



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