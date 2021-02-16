30年信徒還原「神童龍師父」10歲隔空救登山客命　弟子豪捐600萬

圖文／鏡週刊

從小就有「神童龍師父」稱號的郭姓男子，是新北市八里區相當知名的通靈者，常在宮廟替人消災解厄，信徒眾多，不少弟子捐獻都是以百萬元為單位，沒想到如今卻爆出家族為錢反目。1名跟隨龍師父近30年的弟子向本刊表示，龍師父自小就神通廣大，還曾隔空救了1名老翁的性命。

該名許姓弟子向本刊敘述，當年有1名老翁在登山時跌落山谷，搜救人員遍尋數日，都找不到人，直到老翁家人慕名找到龍師父協助，當時才年約10歲的龍師父隨手畫了張地圖，傳真給老翁家人，沒想到老翁家人按照地圖標註，還真的找到老翁所在地，「自此大家就以神童稱呼龍師父」。

龍師父經營的慈惠堂全盛時期擁有4、500名信徒追隨，靠著信徒捐獻的香油錢，從民宅神壇，搬到新北市八里區中華路3段興建獨立的嶄新宮廟慈惠堂，祭拜主神瑤池金母，每天慕名而來的信徒不計其數，甚至有弟子前後就捐獻600萬元。

原本以為這是一起通靈神童的詐騙案，經法院審理突然逆轉、掀出不堪的家醜，惟真相為何？仍有待司法查明。



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