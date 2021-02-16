「神童龍師父」小宮廟500信徒供養　全家30年免上班還建慈惠堂

▲郭家經營的慈惠堂因龍師父名氣越來越響亮，有信徒一次捐贈就是數百萬元，慈惠堂也從民宅私壇變成獨立廟宇。

圖文／鏡週刊

從小就有「神童龍師父」稱號的郭姓男子，是新北市八里區相當知名的通靈者，常在宮廟替人消災解厄，信徒眾多，沒想到卻遭父母控告他的台大碩士學歷造假，以及謊稱出國留學詐取近千萬元學費及生活費，日前遭檢方以詐欺等罪起訴，不過龍師父喊冤指出，「是媽媽叫我偽造學歷，為了讓爸爸媽媽可以對信徒炫耀，說自己培育的2個兒子都是台大資優生。」並強調，全家30年來都靠他讓人問事賺錢。

新北市八里區中華路3段慈惠堂有位讓信徒問事的郭姓通靈者，從小就有「神童龍師父」之稱，小學3年級便開始在家中經營的宮廟幫信徒消災解厄，因為相當靈驗，全盛時期擁有4、500名信徒追隨，也靠著信徒捐獻的香油錢，興建新的宮廟慈惠堂祭拜瑤池金母，每天慕名而來的信徒不計其數，甚至有弟子前後就捐獻600萬元。

▼慈惠堂恭奉主神是瑤池金母。

但龍師父日前卻遭父母提告詐騙，指控他假稱，跳級攻讀台大電機系碩士、博士，又申請到加拿大及紐約就讀室內設計與建築系，並取得博士學位，歸國後又當上台大最年輕副教授，還取得中研院研究員資格，4年間共向他們詐取近千萬的栽培費用，沒想到一切都是假的。他們感到心灰意冷，決定提告，桃園地檢署偵查後，以詐欺及偽造文書罪起訴龍師父。

▼神童龍師父自小學三年級就當通靈者，全家經濟都靠他解事維生。

龍師父除喊冤表示，是媽媽指示他偽造學歷，並舉證說，他幾乎每天都在家中的宮廟接受信徒問事，家人都在場，怎麼可能編造出國念書等謊言來騙取生活費，「何況家中經濟都靠我一人接受問事維生，我爸、我媽和我哥根本沒在工作，哪來的大筆金錢可以讓我騙？」

對於被親生父母及胞兄胡亂控告，龍師父無奈地說，他在家中宮廟貢獻至今已將近30年，毫無童年生活可言，父母從他開始擔任宮廟主事者後就辭去工作，「我付出了所有，現在我爸媽竟然為了錢、為了我保護阿嬤而告我，我真的很心碎…。」



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