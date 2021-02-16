　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出綠營執政最大問題

▲▼國民黨政策專員呂謦煒。（圖／翻攝臉書）

▲國民黨政策專員呂謦煒。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨二度完全執政，施政表現備受各界討論。國民黨政策專員呂謦煒表示，中華民國是民主國家，政黨輪替本是常態，國民黨在失去政權後也謙卑反省，但是民進黨執政後，明明黨名是「民主進步」，卻處處讓台灣「民主退步」，這是民進黨帶給台灣的最大負面影響。

呂謦煒感嘆，現在許多人在網路上發言，特別是批評政府的言論，就可能被警察通知違反《社會秩序維護法》而移送法辦。

「為什麼要這樣浪費司法資源？」呂謦煒抨擊，民進黨以假訊息的名義來為自己找藉口，但這其實是清算打壓異己，民眾怕在網路上發言惹事，所以噤若寒蟬，不敢再發言，但言論自由是民主法治的基石，民進黨這種破壞言論自由的作法，社會自有公論。

不僅如此，呂謦煒表示，獨立於政黨之外獨立行使職權的部門，明明應該要保持中立，現在卻遭到民進黨的酬庸，所謂五權分立，現在幾乎徒具虛文。

呂謦煒舉例，以行政權下的獨立機關而言，中選會主委李進勇，曾經代表民進黨參選，能夠真正中立嗎？以五權體制來說，監察院院長陳菊，曾是民進黨籍高雄市長，能夠真正中立嗎？司法院大法官現在幾乎全是由蔡英文所提名，能夠保證中立嗎？

此外，呂謦煒也表示，民進黨無時無刻不想弱化考試權，試圖透過改《考試院組織法》的機會，減少員額，降低權限，更打算讓約聘人員任滿3年就可轉任公務員，破壞國家文官制度，民進黨可說是獨攬五權，難以制衡，對於台灣的民主自由更是最大的傷害。

在兩岸議題上，呂謦煒也痛批，民進黨將所有不利於己的訊息，都汙衊成是「親共」或「中共同路人」，這種民進黨的一貫手法，也不利於民主發展，民進黨再透過如《反滲透法》等法律，將定義不明的「境外敵對勢力」一網打盡。

呂謦煒認為，這種將政治反對派上綱上線、意識形態化的作法，已經讓政策失去理性討論的空間，更不禁讓人想到納粹時代，希特勒高舉「反共」大旗，禁止一切不利於己的政黨，殷鑑不遠。

此外，民進黨政府另一個大問題，就是在野時與執政後的雙重標準。呂謦煒舉例，總統蔡英文過去主張瘦肉精進口「牛豬分離不能讓步」，現在反而全面退守，高呼進口萊豬是為了國家最大利益；又或者，過去民進黨視之為糖衣毒藥，認為是木馬屠城的ECFA，在執政後不僅全盤繼受，還呼籲大陸不要片面中止。

呂謦煒諷刺，在解釋這些雙重標準的理由時，民進黨總說是「時空背景改變」，但其實只是變成民進黨執政，過去國民黨不能做的，民進黨上台後就可以了，如此而已，選前一個樣，選後一個樣>

呂謦煒感嘆，若這樣毫無誠信的政黨能夠取得政權，作威作福，又給人民什麼觀感？難道不會讓民眾對民主政治、選賢與能的理念，產生質疑、懷疑或不滿嗎？

呂謦煒說，民進黨執政之後所帶給台灣的負面影響，相信許多人都能講出一番道理，但民進黨對台灣民主自由的破壞，才是最不可接受的，遙想費希平、傅正等民進黨創黨前輩，如今的民進黨與這些人的差距，不可以道里計。

ET快訊
快訊／轎車自撞「媽媽重傷身亡」　駕駛兒崩潰
阿信爆「瑪莎差點失明」　點名2成員：對人性很失望
機械車位「見不要臉一幕」　屋主噴火：你最聰明
張柏芝凍齡女神破功　「粗手臂+肉大腿」真實身材露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出綠營執政最大問題

賴品妤認愛曾玟學放閃無極限　「品學兼優」臉貼臉閃瞎網友

運8反潛機擾台遭廣播驅離　過年共機來3天、累計4架次

黃珊珊：我從政20年專注我該做的事　從沒刻意放消息增加曝光率

高嘉瑜「喀嚓20cm」秀髮超清純！ 　大獲好評仍掰不了招牌公主頭

初五北上車潮塞爆！侯友宜：避開尖峰時段、改走替代道路

外交部：緬甸政變網路消息真假難辨　華航2月有2救援班機返台

柯建銘：春節連假後啟動修憲工程　民進黨絕不會走極端

洪秀柱辦公室：盼黨內辯論找回正確路線　沒規劃回鍋選黨主席

樂活公園、兒童新樂園、西門町　連3天旅遊警示亮紅燈

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出綠營執政最大問題

賴品妤認愛曾玟學放閃無極限　「品學兼優」臉貼臉閃瞎網友

運8反潛機擾台遭廣播驅離　過年共機來3天、累計4架次

黃珊珊：我從政20年專注我該做的事　從沒刻意放消息增加曝光率

高嘉瑜「喀嚓20cm」秀髮超清純！ 　大獲好評仍掰不了招牌公主頭

初五北上車潮塞爆！侯友宜：避開尖峰時段、改走替代道路

外交部：緬甸政變網路消息真假難辨　華航2月有2救援班機返台

柯建銘：春節連假後啟動修憲工程　民進黨絕不會走極端

洪秀柱辦公室：盼黨內辯論找回正確路線　沒規劃回鍋選黨主席

樂活公園、兒童新樂園、西門町　連3天旅遊警示亮紅燈

戴資穎＆林郁婷、周天成＆陳彥博　羽壇跨界好麻吉與心靈導師

搶搭無限印鈔行情！去年台股「小白」人數大增67萬　近10年最多

高雄SOGO「神鬼內賊」盜換現金10萬！　百貨回應證實：已報警

快訊／苗栗轎車自撞電線桿「媽媽身亡」　兒子見狀崩潰

蒙古籍漁船走私3000萬私菸　海上「詭徘徊」遭雷達鎖定緝獲

味全龍開工備戰新球季　王維中21日熱身賽登板

民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出綠營執政最大問題

大葉學生飆創意！牡蠣殼＋苔癬＝隔熱塗料　牛樟芝吃豆渣零廢棄

小威直落二哈勒普晉四強　挑戰大坂直美爭生涯第24冠

阿信Clubhouse爆料「瑪莎差點失明」　點名2成員：對人性很失望！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

蔣萬安穿鞋王運動　網：荷包也是實力

1450橫行　國民黨美女發言人說話了

中央委員：交棒朱立倫再拚一次

AIT處長騎台南T-bike出沒　網驚呼：不需保鑣？

高嘉瑜嗆選總統不懂國粹　朱立倫發言人反擊了

朱立倫聽東風　綠委：想選總統連國粹都不懂

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

海軍戰力升級　「塔江艦」、「快速布雷艇」戰力一次看

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

痛罵吳怡農還不夠　馮世寬還要跟立委幹架

葉毓蘭「關心川普」惹議　名嘴狠批：妳辭職吧

國民黨公投連署破56萬　高嘉瑜：民眾在意選擇的權利

高嘉瑜「亂室嘉人」　衣服堆如山

不只桃園消毒！民眾身體不適　化學兵這舉動超貼心

更多熱門

相關新聞

陳椒華佈局2022年大選　時力瞄準綠營縣市

陳椒華佈局2022年大選　時力瞄準綠營縣市

時代力量上月公布第三屆決策委員當選名單，並於2月1日召開第1次預備會議，並且推舉立委陳椒華續任黨主席，任期將至2023年2月28日。陳椒華表示，針對執政黨2022年任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，時代力量不排除會推出縣市長候選人。

國民黨如何拉攏年輕人？　呂謦煒獻策

國民黨如何拉攏年輕人？　呂謦煒獻策

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

民進黨LINE推「祝福刮刮卡」

民進黨LINE推「祝福刮刮卡」

蔡英文發起線上集點　完成任務開工有驚喜

蔡英文發起線上集點　完成任務開工有驚喜

關鍵字：

呂謦煒民進黨

讀者迴響

熱門新聞

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！超狂買房法曝光

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面