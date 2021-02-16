民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出綠營執政最大問題

▲國民黨政策專員呂謦煒。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨二度完全執政，施政表現備受各界討論。國民黨政策專員呂謦煒表示，中華民國是民主國家，政黨輪替本是常態，國民黨在失去政權後也謙卑反省，但是民進黨執政後，明明黨名是「民主進步」，卻處處讓台灣「民主退步」，這是民進黨帶給台灣的最大負面影響。

呂謦煒感嘆，現在許多人在網路上發言，特別是批評政府的言論，就可能被警察通知違反《社會秩序維護法》而移送法辦。

「為什麼要這樣浪費司法資源？」呂謦煒抨擊，民進黨以假訊息的名義來為自己找藉口，但這其實是清算打壓異己，民眾怕在網路上發言惹事，所以噤若寒蟬，不敢再發言，但言論自由是民主法治的基石，民進黨這種破壞言論自由的作法，社會自有公論。

不僅如此，呂謦煒表示，獨立於政黨之外獨立行使職權的部門，明明應該要保持中立，現在卻遭到民進黨的酬庸，所謂五權分立，現在幾乎徒具虛文。

呂謦煒舉例，以行政權下的獨立機關而言，中選會主委李進勇，曾經代表民進黨參選，能夠真正中立嗎？以五權體制來說，監察院院長陳菊，曾是民進黨籍高雄市長，能夠真正中立嗎？司法院大法官現在幾乎全是由蔡英文所提名，能夠保證中立嗎？

此外，呂謦煒也表示，民進黨無時無刻不想弱化考試權，試圖透過改《考試院組織法》的機會，減少員額，降低權限，更打算讓約聘人員任滿3年就可轉任公務員，破壞國家文官制度，民進黨可說是獨攬五權，難以制衡，對於台灣的民主自由更是最大的傷害。

在兩岸議題上，呂謦煒也痛批，民進黨將所有不利於己的訊息，都汙衊成是「親共」或「中共同路人」，這種民進黨的一貫手法，也不利於民主發展，民進黨再透過如《反滲透法》等法律，將定義不明的「境外敵對勢力」一網打盡。

呂謦煒認為，這種將政治反對派上綱上線、意識形態化的作法，已經讓政策失去理性討論的空間，更不禁讓人想到納粹時代，希特勒高舉「反共」大旗，禁止一切不利於己的政黨，殷鑑不遠。

此外，民進黨政府另一個大問題，就是在野時與執政後的雙重標準。呂謦煒舉例，總統蔡英文過去主張瘦肉精進口「牛豬分離不能讓步」，現在反而全面退守，高呼進口萊豬是為了國家最大利益；又或者，過去民進黨視之為糖衣毒藥，認為是木馬屠城的ECFA，在執政後不僅全盤繼受，還呼籲大陸不要片面中止。

呂謦煒諷刺，在解釋這些雙重標準的理由時，民進黨總說是「時空背景改變」，但其實只是變成民進黨執政，過去國民黨不能做的，民進黨上台後就可以了，如此而已，選前一個樣，選後一個樣>

呂謦煒感嘆，若這樣毫無誠信的政黨能夠取得政權，作威作福，又給人民什麼觀感？難道不會讓民眾對民主政治、選賢與能的理念，產生質疑、懷疑或不滿嗎？

呂謦煒說，民進黨執政之後所帶給台灣的負面影響，相信許多人都能講出一番道理，但民進黨對台灣民主自由的破壞，才是最不可接受的，遙想費希平、傅正等民進黨創黨前輩，如今的民進黨與這些人的差距，不可以道里計。