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民進黨執政「多數暴力」　錢震宇：台灣社會更加對立、分歧

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

▲國民黨智庫副發言人錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

記者徐政璿／台北報導

民進黨二度完全執政，施政表現備受各界討論。國民黨智庫副發言人錢震宇分析，民進黨執政後，硬是用多數暴力，蠻橫闖關的方式處理重大政策，讓社會跟政黨持續對立，加深彼此的鴻溝，也讓台灣社會更加分歧，而非更加團結。

錢震宇表示，過去民進黨批評執政的國民黨通過進口美國萊牛，是進口毒牛；如今民進黨強行開放美國萊豬進口，一開始說只要行政命令備查，後來雖然改審查，但硬是用多數暴力闖關，罔顧民主程序與民眾健康，「為了過而過」，視民意為無物。

此外，錢震宇指出，民進黨最要不得的就是，凡是政策不同理念的，就是敵人，民進黨從不試著對話、溝通，而是用對立、衝突的方式去執行，舉凡成立黨產會、促轉會等，都是刻意將國民黨塑造成台灣的敵人而不是朋友，包括後來的軍公教年改等，都是用一種很粗暴、扇動的方式在執政。

談及國民黨內部改造，錢震宇則認為，國民黨過去與青年的連結太少，也太過貧乏，有的也只是樣板式的任用青年人，或是選出幾位青年團長，只做表面功夫，青年所關心的議題及想法，總是進不了黨中央，使得在黨內的青年變成更加官僚，對國民黨失望的青年則加速離開。

錢震宇表示，國民黨應該從年輕人的角度去看事情，例如，民進黨執政下的房價仍高、失業狀況也未見改善，重點是低薪依舊，對年輕人來說未來仍舊一片茫然，國民黨雖然在野，但可以提出建議或方針，提供年輕人一點方向，更可證明綠營執政無能。

錢震宇強烈建議，國民黨應該要在全台各地方成立「青年黨部」，只要對政策或公共議題有想法，甚至黨費可以減免，都應該廣納青年黨員，國民黨只要肯吸納新的聲音，多給年輕人空間去討論政策、思辨，「我相信年輕人對國民黨會有所改觀」。

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