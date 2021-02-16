陸軍105榴彈砲射擊「白色煙圈」曝光　網友：這張厲害

▲陸軍105榴彈砲射擊。（圖／翻攝自Facebook／青年日報）



記者黃巈禾／綜合報導

陸軍第6軍團砲兵第21指揮部先前實施基地期末鑑測，軍方也公布105榴彈砲射擊的畫面，砲口出現一個煙圈，相當震撼。

期末鑑測過程中，由國立勤益科技大學軍訓室教官所帶領的90餘位學生，透過場邊觀摩和官兵裝備諸元介紹等方式，讓學生深刻體會國軍守護家園的決心，進而凝聚全民國防意識，並達到人才招募效果。

砲4營營長鄭中校表示，期末測考主要考驗官兵是否具備專業專長技能與戰力，其目的除了驗證平日訓練成果外，更是建立精實國防力量的基礎。

《青年日報》在臉書上發布三軍部隊動態，其中，陸軍第6軍團砲兵第21指揮部砲4營於砲兵部隊測考中心，實施基地期末鑑測，經命令下達及實地演練，順利完成105榴彈砲射擊，以驗證基地訓練成效，達到戰訓合一之目標。

《青年日報》發布多張現場拍攝的105榴彈砲射擊畫面，其中一張一門火砲在射擊時，砲口出現一個白色煙圈，許多網友紛紛留言，「煙圈！」「真有戲，砲口的那個圈圈跟我在水裡吐的一樣」、「那圈圈是煙抽太多了嗎？很有戲哦」、「砲口前端怎麼有白圈圈」、「有煙圈，很會哦」、「好會拍」、「這張厲害了」、「這張經典！」

對於砲口出現煙圈的原因，據《自由時報》報導，熟悉砲兵性能的軍方官員表示，火砲射擊時，受擠壓的空氣往前移動時，周邊的空氣填補受擠壓空氣後方氣壓較低的空氣所致，因此，形成煙圈運動，在火砲射擊時常常會出現這種情況。