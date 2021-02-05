　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

官兵向蔡英文鞠躬挨轟「不符軍人禮節」　八軍團：通用禮儀規範

▲▼總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

▲總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文總統4日南下視察陸軍裝甲第564旅，軍方安排戰技操演與演練，官兵在結束後向蔡英文彎腰鞠躬，傳出有退伍軍人看不入眼，批評「軍人連基本的舉手禮都不會，實在悲哀」。對此，陸軍第八軍團指揮部5日表示，報導內容刻意曲解官兵展現戰技操演的成果，惡意批評污衊國軍，八軍團對此表達遺憾與不滿。

蔡英文4日南下高雄市阿蓮區，前往陸軍第八軍團裝甲564旅視導，戰備部隊在格鬥擒拿術操演結束後，部隊官兵在司儀下達「立正，敬禮」口令，整齊劃一向三軍統帥蔡英文行一鞠躬、而非舉手禮。事後有媒體引用網友評論，指稱國軍應行舉手禮，「連敬禮都不會」，不成體統。

對此，陸軍第八軍團5日表示，對於報導內容刻意曲解官兵展現戰技操演的成果，惡意批評污衊國軍，八軍團除表達遺憾與不滿，並要求予以更正，同時呼籲媒體善用社會公器，勿以不實言論傷害戮力戰訓本務，守護國家安全的官兵。

第八軍團指出，蔡英文4日視導564旅期間，單位操演格鬥擒拿術，操演結束後，官兵以鞠躬敬禮的方式，向主持長官行禮，為通用的格鬥術禮儀規範，國軍舉辦營區開放活動等戰技操演場合，亦比照辦理；此不僅在表現個人的戰力及能力，其背後的意涵更代表著運動家精神、武者風範及禮節。

第八軍團強調，年節將屆，國軍官兵始終堅守崗位，戮力戰訓本務工作，籲請外界勿用偏狹、扭曲的觀點來解讀部隊戰技操演事宜，並持續給予國軍部隊支持與鼓勵。

其他人也看了這些...

蔡英文譴責中國施壓蓋亞那　「習近平的承諾成莫大的諷刺」
蓋亞那取消設台灣辦事處　外交部譴責中國政府施壓
外交突破生變！蓋亞那終止設立台灣辦公室協議　遵守「一中政策」

更多熱門新聞...

大陸疫苗摧毀蓋亞納「台灣辦公室」　外交部、AIT聯手不敵2萬劑現貨
蓋亞那「台灣辦公室」24小時破局　國民黨3分析：民進黨炒短線
總統府：譴責中方打壓我國外交　「反對恃強凌弱」形同國際笑話

振興一下我們的美麗

ET快訊
雞排妹被擋門外！　翁立友：我連想自殺的權益都沒有
翁立友當場落淚「我每天都在哭」　哽咽曝：我非常的痛苦
快訊／雞排妹回來了！　「硬闖記者會」正面對質翁立友
翁立友露面！　無奈嘆：以為謠言止於智者
快訊／翁立友調虎離山！等雞排妹一走「馬上現身」　她秒回來
快訊／雞排妹離開了！「我沒有要鬧，大家辛苦了」
快訊／翁立友不出面了！記者會改用直播說明
翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹：可以幫一下忙嗎
翁立友記者會僵持25分！員工「快暈眩」趕雞排妹：不要為難孕婦
翁立友公司出面點名「鄭小姐麻煩妳離席」！否則說明會不開始
首例染疫醫女友案839護理師　一家5口3人確診
雞排妹現身　翁立友公司趕人：請非媒體人員離席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王定宇指大陸「說的好聽做的難看」　遺憾蓋亞那台灣辦公室生變

蓋亞那撤銷台灣辦事處　學者：蔡政府不能說句「中國打壓」就結案

中國施壓蓋亞那　民進黨呼籲朝野共同譴責

官兵向蔡英文鞠躬挨轟「不符軍人禮節」　八軍團：通用禮儀規範

罷捷最後衝刺拚場！黃捷連4場掃街　藍營選前之夜女戰神助清捷

北市某大樓消毒傳有確診者足跡　衛生局：沒這回事

「黃捷是吳音寧2.0」　鄭麗文：鳳山市民該好好大掃除了

2024選總統！趙少康承諾「52台還中天」　館長：那我能當中國總理

新北將開設新冠疫苗特別門診　4.2萬醫護優先接種

快訊／蔡英文譴責中國施壓蓋亞那　「習近平的承諾成莫大的諷刺」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

王定宇指大陸「說的好聽做的難看」　遺憾蓋亞那台灣辦公室生變

蓋亞那撤銷台灣辦事處　學者：蔡政府不能說句「中國打壓」就結案

中國施壓蓋亞那　民進黨呼籲朝野共同譴責

官兵向蔡英文鞠躬挨轟「不符軍人禮節」　八軍團：通用禮儀規範

罷捷最後衝刺拚場！黃捷連4場掃街　藍營選前之夜女戰神助清捷

北市某大樓消毒傳有確診者足跡　衛生局：沒這回事

「黃捷是吳音寧2.0」　鄭麗文：鳳山市民該好好大掃除了

2024選總統！趙少康承諾「52台還中天」　館長：那我能當中國總理

新北將開設新冠疫苗特別門診　4.2萬醫護優先接種

快訊／蔡英文譴責中國施壓蓋亞那　「習近平的承諾成莫大的諷刺」

翁立友「我不是受害者嗎？」　親列2夢想：我沒影響到任何人

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

美女醫黃宥嘉「公布自清影片」9點反擊前婆婆：嗆我子宮爛

澳網籤表出爐！謝淑薇首戰前溫網4強　盧彥勳對決美國長人

翁立友想過一旦輕生「媽媽這輩子抬不起頭」！拜託雞排妹提告：還我清白

加強火災搶救演練及消防安檢　南消七大隊保障市民財產安全

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？最新檢驗結果出爐

吳景欽／【雞排妹事件】是營造歡樂氣氛抑或性騷擾

雞排妹被擋門外！　翁立友「我連想自殺的權益，都沒有」

一圖秒懂部桃群聚關係！張上淳曝案924「可能傳染鏈」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

北京批評後　蓋亞那終止設立台灣辦公室協議

快訊／蓋亞那取消設台灣辦事處　外交部譴責中國政府施壓

快訊／瑞士將歸還拉法葉艦案74億元

北市某大樓消毒傳有確診者足跡　衛生局：沒這回事

快訊／Y女控遭逼拍性愛片　丁允恭新婚妻PO關鍵對話打臉

重磅回歸國民黨　「對象不只趙少康1人」

馬英九PO照請網友猜坐公車去哪？　他神回覆「雙眼皮回診」千人朝聖

外交逆轉　大陸用疫苗摧毀蓋亞納「台灣辦公室」

趙少康喊52台還中天　館長嗆：我當中國總理

「刪Q總部」罷免陳柏惟　顏寬恆：我不能有任何看法

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

陸反對蓋亞那「台灣辦公室」　陸委會：無權置喙

快訊／蔡英文譴責習近平：反對恃強凌弱成莫大諷刺

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

更多熱門

相關新聞

醫師：罷捷＝反蔡英文獨斷獨行

醫師：罷捷＝反蔡英文獨斷獨行

罷捷的第一個意義，就在凸顯當今罷免制度的荒謬。罷捷的第二個意義就是反萊豬。試問，黃捷至今有沒有說明，她為什麼在自治條例表決時跑票？好，如果是臨時去跑廁所什麼的，為什麼至今沒說明，她對於萊豬進口的立場。

快訊／蔡英文譴責習近平：反對恃強凌弱成莫大諷刺

快訊／蔡英文譴責習近平：反對恃強凌弱成莫大諷刺

蔡英文下達國軍「新年任務」！　暖心致謝守護家園

蔡英文下達國軍「新年任務」！　暖心致謝守護家園

罷捷團體告蔡英文　趙天麟轟轉移焦點

罷捷團體告蔡英文　趙天麟轟轉移焦點

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

關鍵字：

蔡英文陸軍八軍團鞠躬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面