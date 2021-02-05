官兵向蔡英文鞠躬挨轟「不符軍人禮節」　八軍團：通用禮儀規範

▲總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文總統4日南下視察陸軍裝甲第564旅，軍方安排戰技操演與演練，官兵在結束後向蔡英文彎腰鞠躬，傳出有退伍軍人看不入眼，批評「軍人連基本的舉手禮都不會，實在悲哀」。對此，陸軍第八軍團指揮部5日表示，報導內容刻意曲解官兵展現戰技操演的成果，惡意批評污衊國軍，八軍團對此表達遺憾與不滿。

蔡英文4日南下高雄市阿蓮區，前往陸軍第八軍團裝甲564旅視導，戰備部隊在格鬥擒拿術操演結束後，部隊官兵在司儀下達「立正，敬禮」口令，整齊劃一向三軍統帥蔡英文行一鞠躬、而非舉手禮。事後有媒體引用網友評論，指稱國軍應行舉手禮，「連敬禮都不會」，不成體統。

對此，陸軍第八軍團5日表示，對於報導內容刻意曲解官兵展現戰技操演的成果，惡意批評污衊國軍，八軍團除表達遺憾與不滿，並要求予以更正，同時呼籲媒體善用社會公器，勿以不實言論傷害戮力戰訓本務，守護國家安全的官兵。

第八軍團指出，蔡英文4日視導564旅期間，單位操演格鬥擒拿術，操演結束後，官兵以鞠躬敬禮的方式，向主持長官行禮，為通用的格鬥術禮儀規範，國軍舉辦營區開放活動等戰技操演場合，亦比照辦理；此不僅在表現個人的戰力及能力，其背後的意涵更代表著運動家精神、武者風範及禮節。

第八軍團強調，年節將屆，國軍官兵始終堅守崗位，戮力戰訓本務工作，籲請外界勿用偏狹、扭曲的觀點來解讀部隊戰技操演事宜，並持續給予國軍部隊支持與鼓勵。

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