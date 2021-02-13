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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美陸軍升級武器！　五大「步兵殺器」曝光　

▲▼俄羅斯S-70「獵人」隱身無人機、美國步兵五大殺器 。（圖／翻攝 中評社）

▲美國步兵「五大殺器」曝光。（圖／翻攝 美國軍事網站）

文／中評社

中美兩國致力於軍武研發和升級，美國陸軍積極提升現代化軍武，將測試射程更遠、更精准的新型步兵武器系統，並且宣佈要研製未來機槍、精准榴彈發射器，可能還有手持式定向能武器。據美國軍事網站報導指出，未來，提升士兵殺傷力是美國陸軍現代化的「重中之重。」

從短期來看，陸軍希望給近距離作戰部隊配備新型班組武器，並用高技術護目鏡在士兵的眼前投射瞄准十字線。陸軍宣佈長遠看要研製新的班組支援武器，並開始思考未來幾十年的步兵武器會是什麼樣子。以下是美國軍事網站報導過的五個武器項目：

1、 綜合視覺增強系統（IVAS）

10月份，陸軍現代化官員完成第三次士兵親測（STP），由軍人對第一個加固版IVAS進行了評估。微軟公司設計的這款護目鏡旨在提供一個頭戴式顯示屏，讓步兵擁有環境感知工具，幫助他們全天候導航、通訊和瞭解戰友的行蹤。

同時IVAS還可以利用一種被稱為「目標快速獲取」的工具來提升軍人的槍法。士兵的武器上面有一個特殊的熱成像瞄准鏡，通過藍牙信號將目標位置投放到佩戴者的視野中。參加STP的第82空降師士兵表示，使用IVAS進行射擊需要一些調整，但大多數人很容易就能以站立姿勢擊中300米以外的目標。如果一切順利，IVAS將在2021年投入使用。

▲▼俄羅斯S-70「獵人」隱身無人機、美國步兵五大殺器 。（圖／翻攝 中評社）

▲德事隆系統公司研發的下一代班組武器 。（圖／翻攝 美國軍事網站）

2、 下一代班組武器（NGSW）
美國陸軍正處於評估NGSW步槍和自動步槍原型機的最後階段。這兩種步槍裝填新型6.8毫米子彈，預計從2022財年第四季度開始取代M4A1卡賓槍和M249輕機槍。

德事隆系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司和西格-紹爾公司已經交付了經過STP的原型系統和彈藥。陸軍計劃在2022財年第一季度選擇單獨一家公司，令其生產武器和彈藥。

3、精准槍榴彈

陸軍武器部門官員11月宣佈，陸軍致力於在較長遠的時期內為步兵班組配備一種精准的反遮蔽武器系統，用於摧毀躲藏起來的敵人。目前每個班組有兩名步兵配備使用M320榴彈發射器的M4A1卡賓槍來對付有遮蔽的目標，但武器部門官員一直想要更尖端的武器。

陸軍官員說，陸軍目前正在開展「步兵排武器和彈藥配置」（PAAC）研究，定於2024年完成；它著眼於陸軍未來將面對的敵人，幫助引導武器部門官員在2028年的某個時候研製出新型反遮蔽武器。

▲▼俄羅斯S-70「獵人」隱身無人機、美國步兵五大殺器 。（圖／翻攝 中評社）

▲美軍士兵對M240機槍消音器進行實彈測試 。（圖／翻攝 美國軍事網站）

4、 下一代中型和重型機槍

陸軍武器部門官員還在11月初宣佈，陸軍希望最終用下一代機槍取代老式的M240和點50口徑M2。但陸軍官員表示，推進這樣的項目將取決於NGSW在投入使用後的表現。據陸軍官員稱，PAAC研究也會有助於確定下一代中型和重型機槍會是什麼樣子。

5、機槍消音器

在10月底開始的2021年「陸軍遠徵勇士實驗」（AEWE）中，位於佐治亞州本寧堡的機動作戰實驗室測試了馬克西姆防務公司生產的M240機槍消音器。本寧堡的官員說，這是機槍消音器首次在機動部隊中引起興奮。

在過去的測試中，其他消音器都無法承受M240產生的高溫和轟鳴。本寧堡的官員說，如果找到一款能抑制M240聲音信號的經濟耐用的消音器，敵人就更難從遠處定位和瞄准機槍隊。

到明年3月初AEWE結束時，機動作戰實驗室的官員將撰寫一份報告詳細介紹受試設備的性能。本寧堡的官員說，如果測試繼續順利進行，作戰實驗室可能會建議對馬克西姆公司的這款消音器進行深入的測試，以確定它是否可以投入使用。

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