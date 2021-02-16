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社會 社會焦點 保障人權

跑到超商趴睡「放風小鳥」...雲林男被吵醒爆氣！警慘遭攻擊受傷

▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄭男酒後裸露著下體，跑到超商內趴睡。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名鄭姓男子日前酒後在某間超商內公然裸露下體，而店員見狀後，嚇得趕忙報警。不過，鄭男見警方到場盤查，竟心生不滿，朝值勤的員警大打出手，誇張的行徑不僅已經妨害公務，更造成警方因此受傷。對此，雲林地院審理後，依法判鄭男拘役30日，得易科罰金。

判決指出，鄭男於去年11月某日凌晨喝酒後，裸露著下體就跑到雲林某間超商內，並在該超商內的內用座位上趴睡，造成店員、客人之困擾，而店員見鄭男遲遲未離去，因此決定報警處理，而警方獲報前往現場後，立即對鄭男展開盤查。未料，鄭男因不滿被穿著制服的林姓員警吵醒，竟然就基於妨害公務之犯意，赤裸著下體起身，出手傷害員警。

▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方的脖頸處因鄭男的行徑而擦傷。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

裸露著下體的鄭男對依法實施盤查勤務的林員大打出手，伸手拉扯對方衣領不放，導致林員因此受有頸部擦傷之傷害，而鄭男以此方式對依法執行職務之警員施暴，妨害其執行公務，誇張又惡劣的行徑，讓警方以妨害公務之現行犯將其逮捕。

法官審理後發現，鄭男並無前科，素行尚可，但其對於執行職務之警察施以強暴之行為，已經損害公權力之行使與威信，應予非難，惟念及其犯案後始終坦承犯行，並表示對警員感到抱歉，尚具悔意，犯後態度尚佳，且林員對於本案並無意見，不願對其提出告訴。

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄭男事後對於自己的行徑感到相當懊悔。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

法官審酌鄭男犯罪情節、教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依法給予判刑，並諭知易科罰金之折算標準。對此，雲林地院審理後，依犯妨害公務執行罪，累犯，判處鄭男拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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