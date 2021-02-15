北港朝天宮國運籤「老鼠精亂宋朝」…廟方：萬事以和為貴

▲北港朝天宮今（15）日抽出港運籤。（圖／翻攝北港朝天宮臉書）

記者徐愷昕／雲林報導

雲林北港朝天宮初四迎媽祖祈福，在今（15）日子時尾聲抽出今年公籤，其中代表國運的「港運籤」抽出下籤。董事長蔡咏锝說，雖然這支「癸酉籤」不是很好，但民眾也不必太過擔心，其中「老鼠精亂宋朝」的部分，廟方解釋道「萬事以和為貴」，提醒大家與人意見不合時，可以想盡辦法說服對方。

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▲每支籤各代表人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等。（圖／翻攝北港朝天宮臉書）

雲林北港朝天宮15日凌晨1時許迎接媽祖誦經祈福儀式完，在住持會茂法師擲茭取得媽祖同意後，由董事長蔡咏锝抽出6支預言籤，每支籤各代表人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等。

其中，代表國運的港運籤抽出了第59籤「癸酉」，內容為「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必定成會合，財寶自然喜相隨」，廟方表示這支籤大致來講並沒有很好，主要寓意還是要大家「以和為貴」，遇到事情就算有異議，也應聽取各方意見，這樣才能事事順心。

董事長蔡咏锝則指出，朝天宮所抽出的港運不敢自稱國運籤，過去多僅代表北港運勢，近年才被信眾作為國運參考，可能受疫情影響，今年抽出的籤大致上都還好，但仍希望媽祖庇佑，大家一起撐過疫情難關。

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▲▼董事長在住持會茂法師擲茭取得媽祖同意後抽出6支籤。（圖／翻攝北港朝天宮臉書）