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三國時代「重機槍」！變態連弩一次射10發　關鍵6缺陷成北伐遺憾

▲三國第一軍師諸葛亮。（圖／記者魏有德攝）

▲諸葛亮是三國蜀漢政治家、軍事家及發明家，曾改良並打造出著名的「諸葛連弩」。（圖／記者魏有德攝）

記者柯沛辰／綜合報導

連弩最早出自戰國時代，在西漢用於實戰，經三國時期蜀國諸葛亮改良，成了威力大、火力強的「諸葛連弩」，一次能發射十支箭，堪稱是當時的「重機槍」。不過，即便是這樣的神兵利器，也有幾個致命缺點，使得其在北伐未能發揮關鍵功用，功敗垂成。

東晉史學家孫盛在《魏氏春秋》曰，「亮作八務、七戒、六恐、五懼，皆有條章，以訓厲臣子。又損益連弩，謂之元戎，以鐵為矢，矢長八寸，一弩十矢俱發」。蜀軍相比魏軍，優勢在於運動戰與防禦戰，劣勢是缺少如曹魏虎豹騎那樣強大的騎兵，難以應對平原野戰。

為此，諸葛連弩應運而生，原理是以長矛步兵組成防禦牆、護衛連弩，再透過密集火力壓制騎兵集群性進攻。公元231年，蜀國第四次北伐，魏將張郃帶兵進駐洛陽迎擊，但諸葛亮下令蜀軍退守祁山，並命魏延誘敵，結果張郃追擊，在木門道遭伏擊，被弓弩亂箭射死，據傳用的就是諸葛連弩。

諸葛連弩。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲古代諸葛連弩以車為載器，體積龐大，非後世所想像那樣輕便、可單兵手持的改良型連弩；2014年，中國大陸曾有一名六旬廖姓老翁研讀古籍，自製還原真實的「諸葛連弩」。（圖／翻攝自中新網）

諸葛連弩的優點：

一、射速快，火力強。

二、發射起來比弓箭省力，產生的威力還比弓箭大。

三、覆蓋面大，可壓制敵方騎兵群起衝鋒

四、就算被敵軍繳獲，沒有專門的箭根本沒法再次使用；即便有箭，沒有足夠數量也難以發揮威力。

五、精度高，能始終朝一個方向、一個定點射擊。

諸葛連弩的缺點：

一、射速快，但裝填速度慢，不像普通弓箭射出去就能立刻發射下一支箭。

二、單兵無法使用，起碼要兩到三個人才能操作，並發揮出真正威力。

三、有迎擊能力，卻沒有進攻能力，即便能壓倒敵人衝鋒，也無法帶著衝鋒，而且近身防禦相當薄弱，只能仰賴一般步兵保護。

四、雖然射擊精度很高，但僅限於「死靶」；若要攻擊移動目標，還不如普通弓箭效率來得高，因為諸葛連弩無法頻繁調整角度。

五、諸葛連弩的箭大約八寸長，比一般弓箭都要短。換句話說，敵人的盾牌若厚一點就能擋住諸葛連弩。

六、體積、重量偏大，過於笨重，在外作戰又需要攜帶大量箭矢，作戰靈活性受到限制。

綜上所述，正是由於諸葛連弩的種種優點，才使得蜀國即便北伐失利，也不至於有太大的防守壓力。當然，也正是因為諸葛連弩的非進攻性，使得蜀軍在北伐上發揮受限，連帶蜀漢存亡的最後關頭，姜維始終無法拿下隴右。

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