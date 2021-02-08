　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本「蒼龍級」潛艦碰撞香港貨輪　聲納、潛望鏡誰出包？

▲▼蒼龍級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,AIP系統,絕氣推進,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

▲蒼龍級潛艦示意圖。非當事潛艦。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊蒼龍級潛艦「蒼龍號」8日在高知縣外海與一艘私人商業貨輪發生碰撞，經查這艘貨輪是登記在香港籍的「鴻通」（OCEAN ARTEMIS）號，日本海上保安廳與運輸安全委員會，正在調查事故的詳細原因。

綜合日本媒體報導，內閣官房長官加藤勝信8日下午證實，「蒼龍號」發生與一艘貨輪碰撞，在高知縣土佐清水市事故，潛艦上總共有65人參與訓練，有3名人員受傷，但都是輕微擦傷或撞傷，沒有送醫的必要。

日本海岸保安廳方面表示，香港籍貨輪搭載9萬噸鐵礦砂，船上有21名中國籍船員，船上沒有人員受傷，根據航行紀錄，該船5日從山東青島出發，預定前往岡山縣，8日午夜經過鹿兒島縣，當天下午就在高知縣外海發生事故。

通常潛艦在上浮的時候，都會用潛望鏡或聲納確認，一位自衛隊的官員表示，用潛望鏡看不到水面船隻，這是絕對不可能發生的事，但是用聲納則有可能發生錯誤。

曾在潛艦服役的金澤工業大學伊藤敏行教授則表示，當試圖把潛望鏡帶到水面上的時候，檢查周遭環境時，最容易發生事故，所以聲納成員必須意識到這一點，多次確認周遭環境，如果聲納沒有故障，就是團隊合作上出了問題。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台降雨熱區
特斯拉加碼420億！將開放「比特幣買車」　價格衝破新高點
台灣通報第一例！男電子煙吸1年「肺炎住院4次」
閃亮亮「沒穿內衣」側胸全露　粉狂噴鼻血：超辣
女訂4300元炸物、甜粿棄單　「逼30分鐘做好」惡整攤商

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本「蒼龍級」潛艦碰撞香港貨輪　聲納、潛望鏡誰出包？

日陸上自衛隊宿舍驚見2童屍！她想同歸於盡　勒斃2子後卻反悔獨活

印度前陸軍參謀長自曝：印軍越界次數比解放軍多5倍

解放軍距邊境20公里修建導彈陣地　越外交部：將核實訊息

南沙牛軛礁集結大批船隻　陸可能計劃在此造島

陸宣布：解放軍在大連外海進行15天軍演　船隻禁止駛入

習近平登「電子干擾機」視察　解放軍「運-9G」內部首次公開

各國監控早知結果！　張競：中國「陸基中段反導攔截」提前完成測試

解放軍「最強神獸」99A主戰坦克　意外現身中印邊境！

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

孫德榮曝羅志祥復出..打算「開箱游泳池」　通電話結果「他在大便」笑慘：味道都出來了..

日本「蒼龍級」潛艦碰撞香港貨輪　聲納、潛望鏡誰出包？

日陸上自衛隊宿舍驚見2童屍！她想同歸於盡　勒斃2子後卻反悔獨活

印度前陸軍參謀長自曝：印軍越界次數比解放軍多5倍

解放軍距邊境20公里修建導彈陣地　越外交部：將核實訊息

南沙牛軛礁集結大批船隻　陸可能計劃在此造島

陸宣布：解放軍在大連外海進行15天軍演　船隻禁止駛入

習近平登「電子干擾機」視察　解放軍「運-9G」內部首次公開

各國監控早知結果！　張競：中國「陸基中段反導攔截」提前完成測試

解放軍「最強神獸」99A主戰坦克　意外現身中印邊境！

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

美股三大指盤中創新高！1.9兆美元紓困樂觀　華爾街：我們還在牛市

壞特長相首曝光！　曬正臉照回應：喜歡我的音樂，也會喜歡我的樣子

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

六角1月營收4億元創單月新高　12個月來首度轉為正成長

新屋要人氣旺…買房該讓親友知道？過來人曝經驗：要低調

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

軍武熱門新聞

解放軍距邊境20公里修建導彈陣地 越外交部：將核實訊息

南沙牛軛礁集結大批船隻　陸可能計劃在此造島

印度前陸軍參謀長自曝：印軍越界次數比解放軍多5倍

日陸上自衛隊宿舍2男童遭生母勒斃！

解放軍最強坦克　現身中印邊境

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

飛航通報透玄機？　解放軍「中段反導攔截」試驗成功

習近平登電子干擾機　運-9G內部首次公開

陸宣布：解放軍在大連外海進行15天軍演

美報告：中國004型核航母1原因暫停研發

40年軍旅奉獻...張鳳強退伍了！

美對台軍售魔術數字300　李正皓：打到東部軍區

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

影／雷神公司發布新武器「MAD-FIRES」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

曾國城照常錄影「只抱男來賓」同場人員曝現況！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面