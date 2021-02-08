日本「蒼龍級」潛艦碰撞香港貨輪　聲納、潛望鏡誰出包？

▲蒼龍級潛艦示意圖。非當事潛艦。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊蒼龍級潛艦「蒼龍號」8日在高知縣外海與一艘私人商業貨輪發生碰撞，經查這艘貨輪是登記在香港籍的「鴻通」（OCEAN ARTEMIS）號，日本海上保安廳與運輸安全委員會，正在調查事故的詳細原因。

綜合日本媒體報導，內閣官房長官加藤勝信8日下午證實，「蒼龍號」發生與一艘貨輪碰撞，在高知縣土佐清水市事故，潛艦上總共有65人參與訓練，有3名人員受傷，但都是輕微擦傷或撞傷，沒有送醫的必要。

日本海岸保安廳方面表示，香港籍貨輪搭載9萬噸鐵礦砂，船上有21名中國籍船員，船上沒有人員受傷，根據航行紀錄，該船5日從山東青島出發，預定前往岡山縣，8日午夜經過鹿兒島縣，當天下午就在高知縣外海發生事故。

通常潛艦在上浮的時候，都會用潛望鏡或聲納確認，一位自衛隊的官員表示，用潛望鏡看不到水面船隻，這是絕對不可能發生的事，但是用聲納則有可能發生錯誤。

曾在潛艦服役的金澤工業大學伊藤敏行教授則表示，當試圖把潛望鏡帶到水面上的時候，檢查周遭環境時，最容易發生事故，所以聲納成員必須意識到這一點，多次確認周遭環境，如果聲納沒有故障，就是團隊合作上出了問題。