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最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，新車採10輛編組，運能增加4成，車廂內部也有改變，如增加照明自動調節、增無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間、設置「好孕到」座位區、增設車廂錄影設備、指標系統簡潔等，預計將於今年3月上線營運。

台鐵局表示，新型電聯車在旅運設施注入許多新穎優化的設計概念，如車廂內照明亮度會隨著內外環境變化，光線自動調節，太亮時會自動降低內部照明亮度，提供乘客更佳的舒適感，並達到節能的效果。

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▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車車廂內有多項改變。（圖／台鐵局提供）

為提供更友善的無障礙服務，增加輪椅位空間並集中服務，以往通勤電聯車每節車廂設有2個輪椅區域，每列車共4個輪椅位設置，而EMU900型電聯車將輪椅區域集中設置於第6車，並於第5車設置乘務員室供列車長使用，以利列車長就近提供相關服務。另原僅4個輪椅位，集中一個車廂後再增加至8個輪椅位。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車車廂內部。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

配合國人自行車休閒旅遊活動成長趨勢，為方便兩鐵共乘，車廂增加腳踏車放置空間，採用最新歐洲型腳踏車放置台，將以往橫擺的停放方式，改採用直立式停放，可增加放置數量，整列車可停放12台腳踏車，當腳踏車未放置時，車架亦可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車內可放置較多腳踏車。（圖／台鐵局提供）

新車設置有「好孕到」座位區，提供孕婦專屬空間，並在座位區旁設計可停放嬰兒推車，避免推車放於中間走道，使嬰兒車更為安全，並有設置感應識別器，當孕婦乘車需要座椅時，可用感應器啟動孕婦專用座椅旁的標示燈並有音樂聲，以提醒乘客能夠讓位給孕婦。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車設有好孕到座位與按鈴。（圖／台鐵局提供）

此外，為加強乘客安全保護，增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，保護乘客免於受到可能發生的安全事故及犯罪行為。另也簡化指標系統，讓乘客更易識別。

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