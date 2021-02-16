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高嘉瑜「喀嚓20cm」秀髮超清純！ 　大獲好評仍掰不了招牌公主頭

▲▼高嘉瑜剪短髮。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜剪短髮。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

談到民進黨立委高嘉瑜的招牌造型，絕對非「公主頭」莫屬，2020年11月起的她陷入「囤房」、「視察瘋購物」等風波，間接自曝租屋處雜亂無章，也超過一年沒有整理頭髮。高嘉瑜在爭議稍歇後，po出新造型讓許多粉絲眼睛為之一亮，除了一口氣剪了約20cm的頭髮，從原本的長髮剪短至及肩長度外，甚至將公主頭放下，不少人直呼好清純。

高嘉瑜去年11月曝光雜亂無章的香閨，因堆積如山的衣物、泛黃的枕頭而被封為「亂室嘉人」。她曾表示，自己每天非常忙碌，沒時間整理家裡，且已經有一年沒有剪頭髮。

▼高嘉瑜舊髮型。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼高嘉瑜接受媒體訪問前落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

風波稍歇不到一個月，高嘉瑜便在臉書無預警公布新造型，並寫下，「先整理頭髮，再整理房間」。一口氣剪了約20cm的頭髮，從原本的長髮剪短至及肩長度外，甚至將公主頭放下，意外大獲好評。

當時該貼文不到1小時就快破千讚，獲得網上好評，網友留言「跟譚松韻很像」、「不要公主頭很好看~~~~~」、「安娘喔！我戀愛了！嘉瑜！好可愛」、「剪短之後好看清爽」、「超清純的欸」、「小妹妹，記得長大後千萬別唱歌……」。

外界相當好奇大改造原因，但高嘉瑜改造完卻又綁回公主頭，她當時表示，頭髮就是很長、也很毛躁，當然就是希望整理一下頭髮，換心情，也有時間把房間整理乾淨，「這些都是我現在當務之急」，每次剛剪完都覺得好像變年輕。

她也自爆，大家對她的公主頭一直很有意見，所以每次只要拿下公主頭，都會得到稱讚，雖然獲得好評，但隔天還是馬上綁回公主頭，「網友跟髮型師可能都覺得很氣餒」。

▼高嘉瑜剪完頭髮，又改為公主頭。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼高嘉瑜時事堵訪。（圖／記者呂佳賢攝）

新造型亮相幾日後，高嘉瑜在臉書舉辦票選活動，讓網友投票，「公主頭」VS.「妹妹頭」哪個適合「粉嘉瑜」，當時票選活動才推出不到1小時，已經有69％的人投給妹妹頭。

許多網友都喜歡高嘉瑜妹妹頭造型，不少人留言，「不要再綁公主頭了，換個造型，讓人有耳目一新的感覺~」、「建議妹妹頭 綁公主頭的時間可以拿來整理房間~」、「一個氣場較強，妹妹頭較年輕有活力」、「妹妹頭一定是100分」、「換一下妹妹頭很有新鮮感」。

▼高嘉瑜舉辦票選活動，網友喜歡妹妹頭的她。（資料照／翻攝高嘉瑜臉書）

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