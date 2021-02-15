緬甸軍派「裝甲車」駛入市區！全國第3度斷網　政變以來4百人被捕

▲緬甸軍方2月1日發動政變，引發民眾大規模示威。裝甲車14日傍晚駛入仰光市區。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

緬甸軍方2月1日發動政變，軟禁實質領導人翁山蘇姬等多名政治人物，引發民眾群起抗議，大規模示威邁入第10天。軍方14日晚間首度在仰光、密支那（Myitkyina）與實兌（Sittwe）等各大商業城市佈署裝甲車，第三度切斷全國網路，且每晚展開大規模搜捕。NGO政治犯援助協會（AAPP）表示，自從政變發生以來，至少400人遭到拘捕。

▲緬甸軍方政變以來首次派出裝甲車，引發外界擔憂。西方國家紛紛呼籲軍警克制。（圖／路透）



《衛報》、《路透社》報導，軍方不僅派出裝甲車，也在仰光最熱鬧的白塔蘇雷塔（Sule Pagoda）附近佈署10幾輛警方卡車與4輛水炮車。民眾15日午夜過後不久陸續通報無法上網，4大電信供應商的網路都無法連線，據信上午9時才會恢復。網路安全監測機構Netblocks通報，該國網路連線率在凌晨1時30分左右遽降至一般數值的14％。

▲緬甸示威民眾遭到水炮車驅離。（圖／達志影像／美聯社）



▲緬甸13日反政變遊行。圖為第2大城曼德勒（Mandalay）的示威群眾。（圖／達志影像／美聯社）

根據社群媒體流傳畫面，軍警14日前往北部克欽幫邦（Kachin），在首府密支那的發電廠外開槍驅離示威民眾，但尚不清楚是真的子彈或橡膠子彈。一些民眾認為，軍方當時可能試圖切斷電力。當地媒體The 74 Media在臉書上直播示威現場畫面，稍後發文證實，該機構2名記者與另外3名同業、一共5名記者被捕。

軍方不僅面臨民眾反抗，也遭遇政府職員的公民不服從運動（civil disobedience movement）考驗，多項政府職能遭到削弱。因此，軍方已經下令所有公僕返回工作崗位，否則就要採取應對行動。

根據民航局的最新聲明，許多員工8日起就沒有來上班，導致國際班機延誤；一名機長匿名證實，部門內數百人罷工。另據當地媒體報導，鐵路局職員也拒絕工作，導致國內部分地區火車停駛。

▲許多示威者高舉翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的肖像，抗議軍政府奪權。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



緬甸軍方施壓力道加大，引發國際擔憂。歐盟、英國、加拿大與其他11個西方國家14日晚間透過大使館發布聯合聲明，呼籲「維安部隊克制，避免對於抗議推翻合法政府的公民與示威者使用暴力。我們支持緬甸人尋求民主、自由、和平與繁榮。全世界都在看。」

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）於14日表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲緬甸軍警確保示威者不會遭到報復，並維護民眾和平集會的權利。他說，緬甸軍方限制網路與通訊服務限制，持續逮捕公民、政治領袖、政府官員與媒體記者，引發深刻擔憂。

翁山蘇姬原本預計15日獲釋，但記者目前仍無法聯繫上她的律師，詢問現況。緬甸政府與軍方至今尚未對此發表回應。

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