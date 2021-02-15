友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

▲整起案件交由海山分局。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市汐止2018年6月間發生一起擄人勒贖案件！王姓男子與房姓男子有金錢糾紛，竟夥同4名友人將房男擄走，並帶往汐止某旅店，接著不斷以水灌鼻、鐵筷夾手，甚至以滾水淋頭等方式凌虐房男，逼迫房男家屬交出80萬贖金。事後因王男等人又犯下持槍恐嚇、強盜案件，遭對方報案後，全案才因此曝光，王男最後也遭到檢方依擄人勒贖等罪嫌起訴。

檢方調查，一名陳姓男子與友人陳男有金錢糾紛，而後因遭到警方逮捕，於是委託房男轉告陳男，其暫時無法還錢。豈料，王男知情後，竟夥同陳男等人於2018年6月3日間將房男騙至汐止某旅店。

事發當天，房男一抵達旅店就遭到王男等人以膠帶蒙蔽雙眼，並捆綁雙手限制行動，而王男等人接著開始以可樂、水灌他口鼻，甚至以鐵筷夾手，還徒手毆打房男，並以滾水多次從他頭部淋下，再逼迫他交出80萬款項，但最後因房男身上沒有現金，眾人於是轉向房男父親勒索贖金，但未果，眾人於是將房男留置旅店。

另外，王男等人同年6月5日要在旅店內開趴，還為此向某企業社訂購笑氣鋼瓶助興，但當企業社員工將鋼瓶外送至旅店時，王男等人就持槍恐嚇，「怎樣？你是沒看過我有的這種東西嗎？」、「現在是怎樣？你們老闆是在跟我嗆三小？做生意這麼囂張是怎樣？」讓企業社員工嚇得不敢作聲，最後在王男的逼迫下，將鋼瓶搬至王男車上，而王男隨後並未付款就開車離去，嚇得企業社員工趕緊報警。

警方獲報後，立刻前往旅店展開調查，但王男等人分批拖延警方，並趁機將藏匿的槍枝、毒品，以及遭到求進的房男移至員工清潔走道內，讓警方查緝未果，只好離開，眾人才又將房男押回房間內。

王男等人隔天因慮及已拘禁房男數日，再加上警方也上門臨檢，且房男身受重傷，傷勢也持續惡化，再下去恐會東窗事發，於是轉移陣地，將房男改押至另間汽車旅館躲藏。不過，房男事後趁著眾人熟睡之際，趁隙逃出，並趕緊就醫，全案才因此曝光。

警方事後介入調查，逮捕王男等5人，隨後也調閱旅店監視器畫面確認5人犯行，全案訊後也依法移送法辦，而檢方日前也針對王男部分，以擄人勒贖等罪嫌將王男起訴。

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