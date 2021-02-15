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去年狂賣！「2020年賣場火熱熟食排行」　必吃銅板便當、烤雞腿

▲▼家樂福2019年度熱銷熟食。（圖／業者提供）

▲2大量販公開「2020年熱銷熟食排行」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不管是平日或是假日全台各大賣場總是吸引不少人入內開逛，除了採買生活必需品外，「熟食區」絕對是必去的區域之一，香噴噴的烤全雞、炸物，還有各式冷盤美食等，通通都讓人招架不住，2大量販也公開最新「2020年熱銷熟食排行」，逛賣場可不能錯過這些美味。

▲▼家樂福2019年度熱銷熟食。（圖／業者提供）

▲家樂福的美式烤雞今年落在熟食火熱排行第2名。

來賣場不再只能買蔬果、海鮮、肉品等食材了，近年來量販、超市紛紛搶攻「熟食」區塊，就是要讓民眾採買時也能順便嗑美食止飢，《ETtoday東森新聞雲》整理了2020年台人最愛的賣場熟食，還沒吃過的絕對要衝嚐鮮。

家樂福「2020年度熟食火熱排行榜」出爐，今年冠軍寶座由「便當類」拿下，光是去年整年就狂賣千萬顆，且主餐選擇不少有滷排骨、炸雞腿等搭配3菜，只要銅板價就能吃到，讓不少婆媽以及大學生成為鐵粉，再來依序是美式烤雞、烤雞（骨）腿、香烤夏威夷棒腿，年銷量有百萬以上，第5名則是德國豬腳有10幾萬銷量。

愛買量販也公布去年熱銷熟食排行TOP5，依序是烤骨腿（烤雞腿）、義式鄉村豬肋排、酥炸骨腿、鹹豬肉及士林大香腸，勇奪冠軍的烤骨腿外皮焦香，口感偏甜、多汁，多年來幾乎都是暢銷榜上前3名。

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