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家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

▲▼家樂福與台灣品牌「吾衣原創O’NIZI」合作，獨家推出「抑菌抗霧防護外套」。（圖／業者提供）

▲家樂福與台灣品牌「吾衣原創O’NIZI」合作，獨家推出「抑菌抗霧防護外套」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

家樂福推出第2波防疫優惠，此次力挺疫情嚴峻的桃園人，符合2條件就能領百元電子折價券。另外也獨家推出「抑菌抗霧防護外套」，經過測試證明有效滅菌率達99.9%，帽子更設有醫療等級的防護面罩，可拆卸，再加上防霧處理，戴上時呼氣不會起霧，2/10起在全台家樂福各量販門市、線上購物同步上市。

家樂福在1月底推出第1波防疫優惠，凡防疫相關人員註冊家樂福線上購物會員並登記，就可獲得720元購物金，短短一週獲得2萬多人註冊。如今推出第2波防疫優惠，只要在2/6-2/7至家樂福線上購物，購買指定雀巢沖泡飲品單筆滿299元，且該筆訂單配送地址為送至「桃園市」，符合這2條件，就可以於月底前收到100元電子折價劵。鼓勵防疫期間即使不出門，線上購物也能搞定年貨大小事，提供安全便利的購物服務。

▲▼家樂福與台灣品牌「吾衣原創O’NIZI」合作，獨家推出「抑菌抗霧防護外套」。（圖／業者提供）

▲家樂福與台灣品牌「吾衣原創O’NIZI」合作，獨家推出「抑菌抗霧防護外套」。（圖／業者提供）

另家樂福特別與台灣品牌「吾衣原創O’NIZI」合作，獨家推出「抑菌抗霧防護外套」，可以有效抑制肺炎桿菌、黃色葡萄球菌等，在正常的生活情況下達到初步的防護功能。此款外套符合歐盟BPR以及美國EPA環保規範，布料經過特殊非金屬離子有機奈米抗菌處理，並於2021年1月19日通過SGS檢測，測試證明有效滅菌率達99.9%。

▲▼家樂福與台灣品牌「吾衣原創O’NIZI」合作，獨家推出「抑菌抗霧防護外套」。（圖／業者提供）

▲「抑菌抗霧防護外套」拿掉防護面罩，則可當一般防風防潑水外套穿著。（圖／業者提供）

而外套連接的帽子，更有可拆式「醫療等級的防護面罩」，以環保PET材質打造，再加上防霧處理，戴上面罩時呼氣不會起霧，高透光度特性讓視線清楚，拿掉防護面罩，則可當一般防風防潑水外套穿著。此款防護外套共有黑、白2色，可經過水洗後重複使用，抑菌效果仍可維持，定價1280元，團購價1080元，預計2/10起在全台家樂福各量販門市、線上購物同步上市。

▲誠品推出「美德飛行衣」可阻擋飛沫。（圖／誠品提供）

如果對防護外套有興趣，誠品網路書店也在先前推出「美德飛行衣」，採用SMS不織布材質配備防霧防刮透明PET面罩與呼吸閥，連帽外套式剪裁，提供上半身全罩式保護，在密閉長途飛行過程中阻隔飛沫、避免雙手直接觸摸眼口鼻，每件1350元。

▲誠品網路書店販賣美德專利「飛行衣」，提供上半身全罩式保護，在密閉長途飛行過程中阻隔飛沫、避免雙手直接觸摸眼口鼻。（圖／誠品提供）

而全聯今（5）日起開賣5款新口罩，除了有萌翻天的「Hello kitty兒童醫療口罩」外，還有印有可愛乳牛演奏樂器的兒童立體醫療口罩，另還有適合搭配任何服裝的3款大人彩色口罩等。

▲▼全聯開賣5款新色口罩。（圖／業者提供）

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