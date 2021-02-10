小年夜南門市場湧現人潮　婆媽專攻熟食、點心及丸子攤位

記者陳詩璧／台北報導

今年台北年貨大街取消，但市場還是有不少民眾搶買年貨，今（10日）是小年夜，一早八點到南門中繼市場看到不少民眾，一早全家出動來採買，包括了熟食區、手工蛋餃、海產攤和雞鴨魚肉攤位都是民眾搶購重點。

▲南門中繼市場小年夜這天還有營業，不少民眾一早就來採買年貨。（圖／記者劉亮亨攝）



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▲南門中繼市場逸湘齋攤位，菜色應有盡有，是民眾搶買攤位之一。（圖／記者劉亮亨攝）

在台北南門市場開業30年的「逸湘齋」，攤位上主打特色名菜，是料理好的熟食特色攤位，像是冰糖蓮藕、紅燒獅子頭、心太軟、東坡肉、青椒釀肉和雞湯等等，味好料實在，是不少主婦採買首選。

▲▼南門中繼市場裡的南門魚丸店。（圖／記者劉亮亨攝）

專賣手工丸子類的南門魚丸店，手工蛋餃、手工魚丸還有火鍋類等，採買的民眾幾乎每人五盒起跳，整個年節所需要要的份量一次買齊。而在市場裡通道不時有值班員警來巡邏，要防範年節採買的人潮中出現扒手。

▲▼南門中繼市場的徐家點心。（圖／記者劉亮亨攝）

徐家點心有名的千層饅頭、蔥花卷、芋泥包、干貝蘿蔔糕等，是麵食類饕客最愛，上午攤位上堆滿包好的食材，讓採買的民眾方便購買，過年期間，南門中繼市場會營業至除夕（11日）當天，初一（12日）至初五（16日）休市，提醒採買的民眾，要多注意營業時間。

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