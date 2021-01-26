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教操作手機！男友人竟狂舔硬來　「還被塞500」她怒喊：口水很臭

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲阿輝假借詢問女性友人如何操作手機，趁機性侵對方得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

男子阿輝（化名）2015年5月29日凌晨於聚會完畢後，假藉不懂操作女性友人小君（化名）贈送的手機，請對方到家裡教學，不料，雙方到家後，他竟強壓小君至床上，性侵得逞，還偷塞現金500元至小君包包內。事後小君返家不甘遭辱決定報警，全案因此曝光。一審屏東地院依法將阿輝判刑4年，案經上訴，二審高雄高分院駁回，全案上訴高等法院中。

判決指出，事發當時，阿輝與小君等一群友人到卡拉OK店消費，眼見小君正要離開返家，以不懂操作手機，請小君到家中教學，而小君擔心身為日薪工人的阿輝，若不會操作恐怕會失去工作機會，便答應幫忙，怎料，這番好意卻遭曲解。2人一到家後，阿輝竟強壓小君至床上，不顧小君喊著「你不要這樣，你也知道我跟誰在一起，比我漂亮的女人還很多」等語，自胸部一路往上親吻，最後性侵對方得逞，並偷塞500元現金至小君包包內。

阿輝否認犯行，辯稱是小君故意要把體液擦自己身上，藉此來誣陷他，但2人當時確實在同個屋簷下，只是都坐在客廳，並沒有進入房間。小君則提到，阿輝用舌頭舔她的胸部，弄得到處都是口水，味道很臭，想到對方還塞500元，越想越生氣便決定提告。

對此，一審屏東地院依強制性交罪，將阿輝判刑4年，案經上訴，二審高雄高分院再次勘驗相關事證後，仍不採信阿輝說詞，且阿輝至今仍無賠償意願，難見有悔意，依用法無誤，駁回上訴，全案上訴最高法院中。

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