振興經濟六都拚第一　台中「購物節＋女麗購」結合東購再創佳績

▲▼台中市政府結合東購，合辦購物節、女麗購，頻創佳績，振興經濟六都第一。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

在國際疫情衝擊下，台中市政府拚經濟頻頻出招，2019年購物節締造25億元消費金額打響名號後，2020年結合電商平台東森購物，消費金額激增超過90億元，網路討論度第一，榮登六都振興經濟模範城市，市府瞄準女性消費力，接力舉辦「台中女麗購」，祭出最大獎50兩黃金再創話題，活動直到2021年2月6日，預料將再創佳績，引爆熱潮。

台中市政府前年舉辦首屆「台中購物節」，結合台中2萬多家量販、百貨等業者，提供折扣創造經濟效益，祭出最大獎千萬豪宅，活動40天，登錄APP的發票消費金額超過25億元。

去年購物節擴大實體店家參與數到3萬家，並結合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」，建構「台中專區」，推出限時嚴選、私房美食及當令優質農特產品，創造APP登錄金額破90億元、購物節APP下載排行第一、六都振興經濟網路討論聲量第一、市府每投入1元即創造出223元消費等佳績，成果斐然。

去年購物節活動累積登錄金額90.34億元，將近是前年25億元的4倍，其中，電商平台消費2.8億元，其中85%由外縣市民眾貢獻，又以雙北最踴躍，貢獻超過1億元。

另外去年購物節APP下載數超過34萬次，成為公部門APP、旅遊類APP排行榜下載第一名，估計52%使用者為設籍台中以外的民眾。經統計，市府每投入1元創造223元消費，勝過前年的80元；每人平均消費登錄金額超過2.5萬元，也大勝前年的1.1萬元；電商瀏覽量共計8億次，勝過前年的214萬次。

市府去年雖然面臨疫情嚴峻挑戰，但仍透過活動串聯、天天抽獎，持續創造熱度與討論度，根據網路大數據調查，六都振興經濟以台中市的網路討論聲量最高，達42.73%，遙遙領先第二名台北市22.78%，顯示購物節行銷成功。

市府延續購物節精神，率全國之先瞄準「她經濟」，從去年12月9日至今年2月6日舉行首屆「台中女麗購」，民眾在活動期間，到台中任一店家消費累計滿500元，即可於APP登錄發票獲得一組抽獎序號，有機會抽中鑽戒、汽車及最大獎黃金50兩。

為了讓民眾快速上手，「台中女麗購」延用「台中購物節」APP，民眾只要下載或更新現有程式至最新版本，即可快速掃描發票登錄抽大獎，經統計，「台中購物節」APP在女麗購活動首日就新增近2萬次下載數，APP累計下載數突破36萬次，截至去年底，累計已達36.75萬人次 ，迴響熱烈。

為期8周的女麗購活動好禮，推出線上天天抽美妝保養品、現場週週抽10萬元禮金、雙週抽按摩椅、月月抽汽車和鑽戒、壓軸抽最大獎黃金50兩，以及「行政區消費加碼抽」及「小確幸」等豐富抽獎活動；此外，為符合後疫情時代多元化消費型態，活動也媒合「東森網路購物」平台業者推動線上購物合作，讓消費者可以在線上一指選購台中的各項好物。

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