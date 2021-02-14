大年初三百年一遇橫財日！「東森樂透」頭獎連4期無人中　頭獎累計上看500萬

▲「東森玩很大★樂透過新年」大年初三獎將可得500萬東森提貨券！（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

只要一注就有機會贏得500萬！大年初三闔家歡聚，命理老師更指點初三是百年一遇飛來橫財的大富大貴之日，想試試財運的民眾除了台彩各種公益彩券外，還有其他成為百萬富翁的機會，例如近日人氣超夯的「東森玩很大★樂透過新年」活動，從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，2/13大年初二第四日開獎，頭獎仍未開出，獎金累計到第五期，頭獎將可得500萬東森提貨券！截至目前「東森玩很大★樂透過新年」已經吸引約6.2萬人投注，2/13單日就吸引近1.5萬人參與，累計投注約7220萬東森幣，其中第一名的投注會員更累計投注達151萬東森幣。初二是除夕以來投注金額最高的一天。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券2/13也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有2注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有13注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有178注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有240注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有2499注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有3281注中獎、九獎東森幣200枚有3萬4120注中獎，總計共有4萬0千333注中獎，可能因連3期頭獎無人中獎，2/13(五)大年初二共投注20萬3955注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動2/13大年初二第四日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第五期，頭獎將可得到500萬東森提貨券。

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，價格最高下殺至45折，挑戰年度最低價。第一名是「iPhone系列商品｣。第二名是東森購物年度熱銷商品「一家人益生菌」，更是引起熱烈搶購，吃益生菌有助腸道健康，民眾過年難免大魚大肉，為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝做準備，是目前最夯的發燒商品。年終歲末，獎金入袋，是保養品入手的好時機，春節熱銷商品第三名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組｣，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。不論是保養品、iPhone及益生菌，都祭出前所未有的「壓歲錢行情｣超值優惠好康價，也帶動過年期間網路購物的買氣。「新春ESV 」其他熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項商品，提供絕佳折扣優惠，消費者不可錯過。







▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。