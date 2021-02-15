帥度破表！「100分部長」馮世寬脫西裝槓鄭天財　爆點金句總回顧　

▲馮世寬出席北榮記者會。（資料照／記者趙于婷攝）

記者蕭羽耘／台北報導

人稱「大鵬部長」的退輔會主委馮世寬，在2016年上任國防部長後，因為率直、敢言的個性製造許多金句。馮世寬2020年討論度不減，舉凡嗆聲智庫副執行長吳怡農「渣男」、「立院潑咖啡」等事件，同樣成為媒體追逐的焦點，《ETtoday新聞雲》就來為讀者回顧精選經典十大「大鵬語錄」。

2020年下半年度，馮世寬金句連發，在共機頻繁擾台影響下，吳怡農在去年10月拋出「全民皆兵」的主張，認為應以「在家當兵」的方式強化社區安全；不料，馮世寬事後受訪直批吳怡農：「那個是渣男，不要聽他的。」引發熱議。

事隔不到一個月便發生「潑咖啡事件」，國民黨原住民立委鄭天財在11月質詢時，抨擊馮世寬「欺負原住民」，甚至將咖啡丟向官員席，馮世寬一氣之下秒脫西裝外套上前與鄭天財理論，雙方一度爆發口角。

▼外交國防委員會，鄭天財、馮世寬爭執。（資料照／攝影中心攝，下同）



而這段質詢畫面引發熱烈討論，甚至創下7360筆網路討論熱度，聲量一夕爆增排行至14名。會後馮世寬受訪時再度吐金句，「他（鄭天財）今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」。

事實上，馮世寬在2016年甫上任國防部長一個月，就曾在國防部官網「部長的話」寫下，「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音」，從此被稱為「大鵬」部長。談到最具知名度的「大鵬語錄」，莫過於2016年9月21日時，國民黨立委要求馮世寬為自己上任4個的表現打分數，而他則毫不猶豫回答「我給自己打100分」，幾天後，馮世寬到場觀看三軍儀隊國慶預演，評論「超過100分」，成為網路熱門話題，也被冠上「100分部長」。

另個廣為人知的金句，是國防部擬拍台版「太陽的後裔」，立委貼出韓國戲劇男主角宋仲基的照片，詢問馮世寬「他有沒有跟你年輕時候一樣帥？」他直接秒答：「還是差一點。」讓整場瞬間笑翻。當下立委追問他，你跟金城武誰比較帥？馮世寬又神回覆：「他當然不如我。」



馮世寬「大鵬語錄」精選：

1.超過100分。

2.宋仲基差我一點，金城武不如我。

3.清泉崗空軍爆發染毒事件，馮世寬評分，「100分部長應該帶出100分部隊」。

4.媒體質疑幻象飛官是否投共？馮世寬怒批，「我在現場會罵他媽的，怎麼可以這樣講？」

5.報告獵雷艦案遭立委批評態度不佳，馮世寬「哇哈哈哈」大笑3聲並下台走人。

6.前國防部長李天羽稱兩岸開戰，台灣可撐2周，馮世寬表示，李天羽只能打2周，「但我不止」。

7.請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音。

8.吳怡農是個渣男，不要聽他的。

9.報告委員，我不會撒謊，我不敢吃萊豬。

10.他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣。