　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馮世寬交過100個女友　聽完這句和女友分手、一度想出家

▲▼馮世寬接受陳雅琳專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳）

▲左圖為馮世寬接受陳雅琳專訪，右圖是馮世寬的年少時。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳）

記者黃巈禾／台北報導

退輔會主委馮世寬年輕是校園風雲人物，曾交過100個女朋友，但一次在眷村聽到女童對他說「你將來會跟我爸爸一樣摔死的」，意識到飛行員生命無常，於是向交往3年女友坦言不想結婚，還一度想出家。

馮世寬現年76歲，講起愛情與軍涯感性滿滿，身體也依然勇壯，被問到健身之道，當場伏地挺身、仰臥起坐，面不改色。

少時馮世寬相當清秀，身穿泳褲，6塊肌、人魚線的好身材一覽無遺，讓不少網友大讚，「馮部長年輕照片真的不輸韓星耶！」、「鵬爺爺，年輕時很帥耶」、「官校的田徑隊游泳隊隊長，水準應該有國手等級」。

▲▼馮世寬接受陳雅琳專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳）

▲馮世寬從容完成仰臥起坐，面不改色。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳）

馮世寬接受媒體專訪時表示，就讀空軍官校時擔任田徑隊和游泳隊長，是校園風雲人物，運動場上總被一堆女生圍繞，引發同袍大大吃醋，自己交過100個女朋友。

有次，馮世寬在新竹眷村遇到飛官遺眷，一名女童天真地說「你們都是飛行員，你們會跟我爸爸一樣的，將來都會摔死的」，讓馮世寬等人愣住，於是向交往3年、論及婚嫁的女友坦言不想結婚，不想讓父母白髮人送黑髮人，讓女方聽了相當傷心。他一度還動了想出家當和尚的念頭，直到28歲那年，年邁的父親一再催促婚事，加上馮世寬自認飛行技術比較好了，才有成家的念頭。

ET快訊
明天初四迎財神　這類供品千萬別擺
快訊／北市忠孝東路大樓火警！頂樓焦黑濃煙狂竄
初三百年一遇「橫財日」！東森樂透連4期無人中　累計500萬
愛莉莎莎學歷超狂！清大畢業、英國碩士　多益金色證書

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政壇Cos《鬼滅》！賴品妤林楚茵美到網暴動　她扮「鬼殺隊」超有梗

挺蔣萬安選2022台北市長　趙少康：支持能勝選的人參選

柯文哲情人節放閃　喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

「多一個來源就不要放棄」　馬英九籲蔡政府考慮大陸疫苗

馮世寬交過100個女友　聽完這句和女友分手、一度想出家

蔡英文帶頭掀「香菜戰爭」　民進黨5發言人齊喝「冰糖香菜水」

點名蘇貞昌還稱「武漢肺炎」　趙少康：惡意捅兩岸怎麼對話？

唐鳳可以控制你家飲水機？政院報告科技政策　打造護國群山顧經濟

9處台北河濱自行車租借站「營業時間更動」　春節全依假日計費

大年初三慰勉基隆海巡　蔡英文肯定海巡弟兄是「最前線戰士」

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

政壇Cos《鬼滅》！賴品妤林楚茵美到網暴動　她扮「鬼殺隊」超有梗

挺蔣萬安選2022台北市長　趙少康：支持能勝選的人參選

柯文哲情人節放閃　喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

「多一個來源就不要放棄」　馬英九籲蔡政府考慮大陸疫苗

馮世寬交過100個女友　聽完這句和女友分手、一度想出家

蔡英文帶頭掀「香菜戰爭」　民進黨5發言人齊喝「冰糖香菜水」

點名蘇貞昌還稱「武漢肺炎」　趙少康：惡意捅兩岸怎麼對話？

唐鳳可以控制你家飲水機？政院報告科技政策　打造護國群山顧經濟

9處台北河濱自行車租借站「營業時間更動」　春節全依假日計費

大年初三慰勉基隆海巡　蔡英文肯定海巡弟兄是「最前線戰士」

享受手錶「氧化」的樂趣！沛納海掀起「青銅」浪潮　雷達、ORIS也追隨

部桃血清抗體檢驗最新！1758人檢驗結果出爐「剩2人明後天採檢」

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍　見者揪心不忍直視

趁過年超前部署「長照險」！　業者：及早風險規劃很重要

美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

政壇Cos《鬼滅》！賴品妤林楚茵美到網暴動　她扮「鬼殺隊」超有梗

脫魯必學「騎車載妹」8個暖舉！天冷抓手放口袋、替對方戴安全帽

男友越來越少那個…閨蜜勸早點睡　她解開手機密碼結局神展開！

快訊／初三又見+0！指揮中心年節首場記者會「連2日無新增病例」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

小英推吃香菜　陳其邁喊：總統抱歉了

馬辦：王定宇涉及誹謗「請承擔法律責任」

賴品妤超強「輕功跳」　成迷因製造機　

李眉蓁撩落去全為她！重返校園攻讀碩士

買預售屋要注意這9點　內政部：別衝動

2023年起18歲青少年可自主結婚、買手機、租屋

三鶯捷運再延伸　朱侯建立「1小時就到」北北桃生活圈

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

王定宇嗆馬辦：小心踩到法律紅線

蔡英文在《寵物雲》掃年貨　情人節曬3愛犬合照

馮世寬交過100個女友　聽完這句話不敢結婚

圖／蔣萬安穿緊身衣秀「槓鈴臥推50kg」

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

春節出勤應給加班費　違者可罰200萬

更多熱門

相關新聞

「有問羊的意願嗎」　洪孟楷舌戰馮世寬網熱議

「有問羊的意願嗎」　洪孟楷舌戰馮世寬網熱議

針對動保團體發起的終止清境農場「剃綿羊毛秀」連署，國民黨立委洪孟楷去年呼籲退輔會主委馮世寬要求改善，對方當場允諾，但由於洪質詢過程中曾逼問馮「有沒有問過羊的意願？」反遭網友諷刺「你吃雞排有問過雞的意見嗎？」，並掀起網友連串造樣造句譏諷。事隔近一個月，該連署於12月3日通過附議門檻，民進黨立委何志偉承諾，如果清境農場虐待動物，2021年肯定砍它們預算。

「駭客戰士」演習駭竟遭送辦　出走企業上班

「駭客戰士」演習駭竟遭送辦　出走企業上班

馮世寬告假立院驚傳住院　游錫堃證實了

馮世寬告假立院驚傳住院　游錫堃證實了

馮世寬自爆交過100個女友　聽完這句話不敢結婚

馮世寬自爆交過100個女友　聽完這句話不敢結婚

許惠恒接台北榮總院長　馮世寬勉勵做到120分

許惠恒接台北榮總院長　馮世寬勉勵做到120分

關鍵字：

馮世寬

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

起底愛莉莎莎高學歷背景！

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面