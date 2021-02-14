馮世寬交過100個女友　聽完這句和女友分手、一度想出家

▲左圖為馮世寬接受陳雅琳專訪，右圖是馮世寬的年少時。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳）



記者黃巈禾／台北報導

退輔會主委馮世寬年輕是校園風雲人物，曾交過100個女朋友，但一次在眷村聽到女童對他說「你將來會跟我爸爸一樣摔死的」，意識到飛行員生命無常，於是向交往3年女友坦言不想結婚，還一度想出家。

馮世寬現年76歲，講起愛情與軍涯感性滿滿，身體也依然勇壯，被問到健身之道，當場伏地挺身、仰臥起坐，面不改色。

少時馮世寬相當清秀，身穿泳褲，6塊肌、人魚線的好身材一覽無遺，讓不少網友大讚，「馮部長年輕照片真的不輸韓星耶！」、「鵬爺爺，年輕時很帥耶」、「官校的田徑隊游泳隊隊長，水準應該有國手等級」。

▲馮世寬從容完成仰臥起坐，面不改色。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳）



馮世寬接受媒體專訪時表示，就讀空軍官校時擔任田徑隊和游泳隊長，是校園風雲人物，運動場上總被一堆女生圍繞，引發同袍大大吃醋，自己交過100個女朋友。

有次，馮世寬在新竹眷村遇到飛官遺眷，一名女童天真地說「你們都是飛行員，你們會跟我爸爸一樣的，將來都會摔死的」，讓馮世寬等人愣住，於是向交往3年、論及婚嫁的女友坦言不想結婚，不想讓父母白髮人送黑髮人，讓女方聽了相當傷心。他一度還動了想出家當和尚的念頭，直到28歲那年，年邁的父親一再催促婚事，加上馮世寬自認飛行技術比較好了，才有成家的念頭。