停辦剃羊毛秀？洪孟楷舌戰馮世寬　1句「問過羊的意願嗎」網熱議

▲清境農場。（資料照／記者李宜秦、陳涵茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對動保團體發起的終止清境農場「剃綿羊毛秀」連署，國民黨立委洪孟楷去年呼籲退輔會主委馮世寬要求改善，對方當場允諾，但由於洪質詢過程中曾逼問馮「有沒有問過羊的意願？」反遭網友諷刺「你吃雞排有問過雞的意見嗎？」，並掀起網友連串造樣造句的譏諷。事隔近一個月，該連署於12月3日通過附議門檻，民進黨立委何志偉承諾，如果清境農場虐待動物，2021年肯定砍它們預算。

台灣動物平權促進會等動保團體2020年10月12日在公共政策網路參與平台發起「終止清境農場『綿羊秀』表演」連署，並在12月3日突破5千人附議門檻，而主管機關退輔會須在2021年2月3日前回應。

根據提案內容，清境農場綿羊秀分為牧羊犬趕羊及綿羊剃毛兩個橋段，但活動過程不僅戲謔綿羊，還讓牧羊犬追趕綿羊，造成綿羊驚恐急跳腳，十分殘忍；再者，動物表演在國際上為人詬病，因此清境農場做為公有事業，應尊重生命教育，立即終止綿羊秀。

針對此連署中羊毛秀部分，洪孟楷11月5日於立法院外交國防委員會質詢馮世寬時，提到隨著時代變遷，澳洲已有人道組織要求停止剃毛秀等。馮世寬回應，退輔會尊重動物展演協會管理辦法，針對剃毛秀將著手研究「不要做到那麼逼真」，或許在剃毛時讓大家觀看就好，不用硬把羊隻抱在身上。

洪孟楷接著問，退輔會是要向何人研究，以及是否問過羊隻的意願？馮世寬則說，「不需要問牠的意願，從另一個視角來看，牠那麼多毛會生病的」，大家常常沒有看到另一面；他也強調，清境農場的剃毛秀是退輔會向南投縣家畜疾病防治所申請展演，「是合法的」。

馮世寬坦言自己沒有反對停止剃毛秀，但要以合理方式處理，研究現行做法有沒有改進的餘地，因此他對於洪孟楷希望退輔會一個月內召集專家學者、醫學團隊討論是否有改進的空間，便當場允諾。

不過到了11月10日，馮世寬受訪時又稱不可能終止剃毛秀，但書是不可以虐待綿羊。他強調，如果羊很痛就會發出叫聲，但清境農場的羊都沒有叫，弄完後還馬上找東西吃，「可見牠也很喜歡，這麼熱的天，把身上這麼多的毛給剃掉」。

清境農場若虐待動物 何志偉承諾砍預算

不過，馮世寬表態不可能終止剃毛秀的一個月後，在12月初要求終止表演的連署，已突破5千人附議門檻。對此，何志偉在臉書表示，「你想想看，我們體感溫度來到40度的時候，還穿一件大毛衣在身上，那也是虐待動物，這個連署過程當中，其實它的本質跟道德制高點，在講的是有沒有愛護動物，而不是要不要剃毛，如果他們有虐待動物，我明年對他們預算，肯定砍到它們唏哩嘩啦的好不好，這是我給你們的承諾」。

馮世寬知道連署通過附議門檻後，則僅表示「荒謬」。

洪孟楷：有沒有問過羊的意願？

該項連署會受到矚目，莫過於洪孟楷在上述的質詢過程中，逼問馮世寬「有沒有問過羊的意願？」且事後又於臉書寫道，這是心酸又無奈的問題，因為供人類觀賞的「動物秀」，人類當然不會問牠們的意願，甚至也認為不需要問，尊重生命是一個很重要的課題，對於任何的生命都必須尊重，才是關心動物秀的初衷與重點，看看過去有多少因為強迫表演造成的動物傷害，不人道的作為，才是應該重視的問題。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「國民黨在苗栗執政那麼久，議員過半！你有問過石虎的意願嗎？」、「你吃雞排有問過雞的意見？」、「不知道委員吃肉的時候 有沒有吃得難過」、「你吃豬肉問過豬嗎？」，網友一片造樣造句，引爆了這個議題的關注度。