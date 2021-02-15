枕頭泛黃！高嘉瑜「亂室嘉人」無法搬家　衣服堆積如山像回收廠

▲高嘉瑜房間凌亂。（資料照／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨高嘉瑜素有「港湖女神」之稱，不論是亮麗的外型，或是獨特的歌聲皆能成功引起討論。2020年的她積極關注打房議題，曾自稱租屋10年買不起房子，但財產申報揭露名下擁有2房產，隨之捲入一連串風波，也讓高嘉瑜不得不曝光自己閨房，解釋其租屋處東西堆積如山像資源回收廠，而無法搬家，自此獲得「亂室嘉人」封號。

高嘉瑜在去年年底曾大嘆台灣高房價讓年輕人買不起房，稱即便自己屬於中高收者，仍在內湖租屋10年買不起房子。但卻意外燒出財產申報時，她名下共有2筆建物、4筆土地，慘遭打臉。

▼立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



事後，高嘉瑜受訪指出，確實買了兩間房子，都是小套房，本來想要自住打通，室內大概實際20幾坪，因為是毛胚屋，落成交屋的時候剛好選舉，工作比較忙，加上現在租屋處已住了10年，東西非常多，沒有辦法立刻搬家，所以一直蠟燭兩頭燒，一方面繳房貸，一方面繳房租。

她表示，「年輕人買房真的很辛苦，她工作十年，從議員到當立委，以這樣薪水要在台北市買到適合住的房子，其實非常辛苦，所以才有感而發。」但這把火並沒有因為高嘉瑜體恤年輕人買房而滅火，大多數人還是對於她宣稱買不起房，卻擁2筆建物而不滿。

爭議延燒數日，高嘉瑜突在臉書貼出租屋處照片，強調自己買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，照片意外引發熱議。從高嘉瑜貼出的照片中，只見衣物散落房間四處，佔據非常大的空間。

其中，一個被衣物淹沒的泛黃枕頭，引發網友熱烈討論，高嘉瑜也出面受訪解釋，畢竟是住了10年地方，東西非常多，照片只是冰山一角，因忙碌都沒時間整理家裡，甚至自己已經一年沒有剪頭髮。談到「泛黃枕頭」，高嘉瑜笑說，枕頭也用了10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面是怎樣。她還透露，房間裡沒看過蟑螂，但曾看到壁虎。

▼高嘉瑜的泛黃枕頭。（資料照／翻攝自高嘉瑜臉書）

凌亂的「衣服山」獲得廣大討論，由於高嘉瑜的房間太過混亂，恐怕連她本人都很難找到，有些照片中的衣服所在之處。就有網友發揮觀察力替大家找出，高嘉瑜日常穿搭照中的衣服，在房間「散落」的正確位置，引發許多人朝聖。

▼網友幫高嘉瑜找衣服。（圖／翻攝自網友施筱衛臉書）