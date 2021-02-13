賴品妤吐舌、仆街圈粉　唱《紅豆》尬高嘉瑜：我音準準一點

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委賴品妤參選到從政以來話題不斷。國民黨去年6月底為反對陳菊擔任監察院長，發動佔領議場，藍綠立委推擠近1個小時，其中，賴品妤在人群拉扯中吐舌、仆街，被網友做成梗圖。她受訪時唱起《紅豆》，還打趣地說音準比民進黨立委高嘉瑜準一點。

國民黨團為反對陳菊擔任監察院長，佔領議場，隔日，民進黨團直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入，隨後將國民黨立委一個一個拉下主席台，場面相當火爆、零星衝突不斷，藍綠雙方推擠近一個小時。

賴品妤則帶著一派輕鬆的微笑進入人群，燦笑、白眼、吐舌都被媒體捕捉，照片在網路上瘋傳、被作成梗圖，粉絲忍不住直呼「還敢調皮R」。

▲賴品妤吐舌照引發網友熱烈討論。（合成圖／攝影中心攝、翻攝賴品妤臉書）



此外，國民黨一度試圖第二波佔領主席台，賴品妤想追上前阻擋卻不小心在走道絆倒，她說，自己看到很緊張就往前跑，結果自己「哎呀就仆街了」，而且還是她前一天說議場是最好睡的地方，「可能是因果輪迴吧！」賴品妤也在臉書上分享在立法院議場仆街的照片，自嘲「能打敗自己的只有我自己」。

其實，當時還有另一個焦點，自認歌聲好聽、愛唱歌的「港湖胖虎」高嘉瑜喊話，「是否應該進場唱歌，化解對立，門上都釘子」，但由於場內過於混亂，最後改在場外高歌《三天三夜》、《隱形的翅膀》。

網友常戲稱高嘉瑜的歌聲可當國防武器，唱歌照也常被作成各種梗圖，特別合成高嘉瑜唱歌和賴品妤跌倒的照片，就連賴品妤都說「上面是嘉瑜委員在唱歌，下面是我撲倒的照片，那一張我覺得蠻好笑的，因為看起來很像她唱歌我就跌倒」。

賴品妤直接挑戰行政院副院長陳其邁的招牌歌曲《紅豆》，「有時候，有時候，我會相信一切有盡頭」。至於高嘉瑜，賴品妤還說「我應該音準好一點，但也不是專長，有時候在地方被拱唱歌，會自娛娛人唱一下」