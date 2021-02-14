「我根本超會唱」　高嘉瑜KTV連唱5金曲要平反：才不是港湖胖虎

▲民進黨立委高嘉瑜展現歌喉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜屢次因歌聲登上媒體版面，特別在農曆年前至KTV展現好歌喉，一連演唱了《刻在我心底的名字》、《天空》、《旅行的意義》、《愛你》、《煎熬》等5首歌曲，並笑稱要讓大家知道她不是「港湖胖虎」，自己根本超會唱。

行政院長蘇貞昌就任滿2週年，日前宴請民進黨立委餐敘，高嘉瑜當場在台上連唱三首歌，讓同場的立委林楚茵會後忍不住說，「身為立院張惠妹的我，也為她的勇敢感到煎熬」。高嘉瑜事後受訪時曾不滿表示，「我覺得唱的應該沒有那麼糟，不知道為什麼他們總是作文章」。

選在農曆年節前一週，高嘉瑜特別選在KTV展現歌喉，並且一連演唱了歌手盧廣仲的《刻在我心底的名字》、王菲的《天空》、陳綺貞的《旅行的意義》、王心凌的《愛你》，以及李佳薇的《煎熬》等5首熱門歌曲。

高嘉瑜表示，上一回蘇貞昌宴請立委的餐敘，雖然在無黨籍立委林昶佐、民進黨立委余天兩位金曲歌王的面前，很不自量力地唱歌，但是她就是要展現自己不需要音樂，也能夠走到哪、唱到哪，「兩位金曲歌王的偶包就比較重，他們是沒有音樂不開嗓的人」，但自己的歌聲、歌喉、歌藝就是在自然而然中不斷進步與成長。

高嘉瑜說，現在只要有一般民眾要求，「我都隨時可以立刻開嗓，走到哪唱到哪」，最近因為疫情的關係，總統、民進黨主席蔡英文請立委盡量減少逐桌敬酒，「我其實都是逐桌唱歌，所以沒有這個問題」。

高嘉瑜指出，最近有很多人在路上遇到她，大家都會要求唱歌，似乎是對她的歌喉特別有興趣，「可能是媒體都把我講的很不堪，所以真的很想親耳聽聽到底如何」，沒想到現場聽到都覺得驚為天人，還說如果她有開演唱會、出唱片，一定會捧場，「只要現場親耳聽過的人，都會被我的歌聲感動」。

高嘉瑜也提及，以前就讀高中的時候，每天早上都會有體操時間，自己對於跳舞這件事不是很熱衷、也不是很在行，所以她不會輕易跳舞，同時也清楚知道自己的弱項是跳舞、強項是唱歌，因此希望這次能夠洗刷她的冤屈，「讓大家知道我不是港湖胖虎，我根本超會唱」。

至於以後是否會想要朝向「唱跳歌手」邁進，高嘉瑜則表示，「是不用唱跳啦，唱歌就是開心」，自己只是很不能接受明明唱歌很好聽，卻一直被羞辱、污名化、貼標籤說很難聽，甚至被形容是「港湖胖虎」，真的非常不能接受。

高嘉瑜還說，自己從高中到大學，還去參加歌唱比賽，「怎麼出去唱歌大家都說難聽，這點我難以理解」，也希望趁著這次的機會，希望讓大家見證「真的是不錯聽」。

其他人也看了這些新聞...

►趙少康宣布參選2024總統 力促兩岸和平、藍綠和解

►趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

►趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」 揭秘參選2024原因



相關新聞...

►周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

►藍營議員開砲趙少康：1996年後沒勝選的政治金童 說越多破綻越多

►振興一下我們的美麗