　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地震警報14連發　高嘉瑜：無法阻擋我跟周公約會

▲▼立法院 立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣東部海域7日凌晨1時36分發生芮氏規模6.1地震，氣象局國家級警報超過10多則連發，民眾被驚醒。不過，民進黨立委高嘉瑜睡得很好，早上起床看手機通知才知道，「無法阻擋我跟周公約會」，被網友笑說，若真的發生，沒醒來逃生，就直接嫁給周公，不用回來了。

高嘉瑜在臉書PO出國家警報通知，並表示，早上起床才知道昨晚有國家級警報14連發的強烈地震，「看來天搖地動、手機狂響都無法阻擋我跟周公約會」。

網友紛紛留言，「不過如果真的發生，未醒過來逃生，可能也就直接嫁給周公，不用回來了！」、「有總比沒有好，如果台灣遇到像是日本311大地震，這一連串簡訊真的可以讓很多人民警覺逃生」、「最佳寢具代言人」、「人沒震亡，手機已經送醫院」、「周公迷戀妳的歌聲，不想讓妳走！」、「可能在唱煎熬給周公聽」、「嘉瑜的枕頭鎮得住國家機器」。

氣象局長鄭明典表示，地震速報系統偵測該起地震，經系統判斷達到地震預警門檻，就會透過我國災防告警系統（Public Warning System, 簡稱 PWS）針對告警範圍縣市發送地震預警訊息，隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算地震震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

鄭明典說，這次地震地處台灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里），使系統受到計算誤差影響，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進。

ET快訊
韋禮安霸氣認愛！正妹女友超強背景曝光
員警同一天離婚+離職「臉書頭貼換再見」　真相曝光下場慘
夜班保全玩Switch提神！住戶怒公審　網卻風向一面倒
私刑畫面流出！19歲霸凌男被「狂譙3字經」重拳狂扁斷手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年

國軍打敗54國奪網安競賽第一　去年2士官演習駭4將官卻遭送辦

地震警報14連發　高嘉瑜：無法阻擋我跟周公約會

刪Q正式啟動！　7日向中選會提交一階領銜人名冊

「駭客戰士」演習駭4將官竟遭送辦　獲不起訴出走電腦公司上班

罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨把是非之爭轉型為政黨對決

戰線延長！罷捷團體控「違反選罷法」　黃捷：讓仇恨留在昨天

反萊豬公投破50萬大關　蕭美琴：美國在意負面解讀

留任成功黃捷謝票！是否加入民進黨...她躲球：我們都是鳳山隊

罷捷「藍綠各自歸隊」　范世平：韓國瑜與趙少康有恃無恐

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年

國軍打敗54國奪網安競賽第一　去年2士官演習駭4將官卻遭送辦

地震警報14連發　高嘉瑜：無法阻擋我跟周公約會

刪Q正式啟動！　7日向中選會提交一階領銜人名冊

「駭客戰士」演習駭4將官竟遭送辦　獲不起訴出走電腦公司上班

罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨把是非之爭轉型為政黨對決

戰線延長！罷捷團體控「違反選罷法」　黃捷：讓仇恨留在昨天

反萊豬公投破50萬大關　蕭美琴：美國在意負面解讀

留任成功黃捷謝票！是否加入民進黨...她躲球：我們都是鳳山隊

罷捷「藍綠各自歸隊」　范世平：韓國瑜與趙少康有恃無恐

英國小村莊驚見山羊群漫步圍牆、趴趴走吃草　網：免費沙拉吧

印尼豪雨釀「紅」水　照片曝光！　網驚：像世界末日、流血雨

趙正平同學爆不只雙眼皮「可能有拉皮」　30年黑歷史被起底

技壓上季新人王莫蘭特　鵜鶘胖虎7成命中率轟29分領勝

貓狗能吃什麼蔬果？　農委會2張圖一次解答…一定要清洗乾淨！

香港又爆非洲豬瘟疫情！800多頭豬隻遭銷毀

黃嘉千舞台劇「玩3P」　吸小鮮肉手指性暗示

屏東空氣品質不良　環保局展開砂石疏濬專區、工業區稽查

狂！柯瑞飆11顆三分57分無用　唐西奇42+11送致勝助攻

吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

政治熱門新聞

鳳山罷免黃捷未過　學者曝原因

投票日還拉票　黃捷疑違反選罷法

罷免陳柏惟、吳思瑤更難？　黃暐瀚曝2項明確訊息

鳳山人合力保住席位！黃捷千字文發聲了

罷捷失敗　綠營點「2戰犯要負責」

邱毅分析罷捷失敗　直指「趙少康話太多了！」

藍內部民調估差距3萬票　國民黨：高度肯定罷捷團體

罷捷氣氛低迷！徐尚賢喊話「我們沒輸」

「罷捷」創民進黨史上最低得票

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

快訊／罷捷行動失敗　黃捷留任鳳山

她揭高市補選投票率　驚現「挺捷少1.7萬票」　

批民進黨只救黃捷　孫大千：有什麼好驕傲的？

更多熱門

相關新聞

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

7日凌晨1點36分發生規模6.1的中型有感地震，除了屏東縣外，幾乎全台有感，國家警報還因此狂響14次。許多網友被國家級警報吵醒，也有網友直指受害最慘的應該是紅遍海內外的土城「寶可夢阿伯」陳三元，一次60餘支同時響起，就此引發熱烈討論。

金管會頻因日盛金中資案被關切　主委黃天牧：不畏懼、不討好

金管會頻因日盛金中資案被關切　主委黃天牧：不畏懼、不討好

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

高嘉瑜春聯被網拍　柯：可湊競選經費

高嘉瑜春聯被網拍　柯：可湊競選經費

關鍵字：

高嘉瑜地震警報

讀者迴響

熱門新聞

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面