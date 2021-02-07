地震警報14連發　高嘉瑜：無法阻擋我跟周公約會

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣東部海域7日凌晨1時36分發生芮氏規模6.1地震，氣象局國家級警報超過10多則連發，民眾被驚醒。不過，民進黨立委高嘉瑜睡得很好，早上起床看手機通知才知道，「無法阻擋我跟周公約會」，被網友笑說，若真的發生，沒醒來逃生，就直接嫁給周公，不用回來了。

高嘉瑜在臉書PO出國家警報通知，並表示，早上起床才知道昨晚有國家級警報14連發的強烈地震，「看來天搖地動、手機狂響都無法阻擋我跟周公約會」。

網友紛紛留言，「不過如果真的發生，未醒過來逃生，可能也就直接嫁給周公，不用回來了！」、「有總比沒有好，如果台灣遇到像是日本311大地震，這一連串簡訊真的可以讓很多人民警覺逃生」、「最佳寢具代言人」、「人沒震亡，手機已經送醫院」、「周公迷戀妳的歌聲，不想讓妳走！」、「可能在唱煎熬給周公聽」、「嘉瑜的枕頭鎮得住國家機器」。

氣象局長鄭明典表示，地震速報系統偵測該起地震，經系統判斷達到地震預警門檻，就會透過我國災防告警系統（Public Warning System, 簡稱 PWS）針對告警範圍縣市發送地震預警訊息，隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算地震震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

鄭明典說，這次地震地處台灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里），使系統受到計算誤差影響，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進。