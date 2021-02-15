新興分局2021日誌筆記本　網羅15位「斜槓員警」創意代言

▲高雄新興分局推出2021年「日誌筆記本」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市新興分局推出2021年度「日誌筆記本」，找來分局內多才多藝的斜槓同仁做為代表，製作每個月的封面人物，花了大約一個月的時間製作完成，一共印製600本發放，這本筆記本的製作團隊到處走訪各單位，挖掘能人異士，最後才確定選出12個月份的主題人物。

▲一月份的代表人物是中正三路派出所的員警許原彰。（圖／記者黃子倩翻攝）

一系列的拍攝工作下，找到了熱血的中正三路派出所警員許原彰打頭陣擔任一月份的代言人，今年25歲的他從108年2月開始投入三鐵，他回憶今年參加「墾丁鐵人」，在游泳項目的時候，遇到颱風來襲，在水中的他差點被浪打得無法換氣，但最後他仍再堅持下努力完成比賽項目，是派出所內有名的三鐵勇士；二月份的代表則是秘書室的巡官翁儷萍，她在日誌中被封為「BASS QUEEN」，從大學就有團組的她，儘管現在已經是雙寶媽，還是不時會找時間練習，是分局內熱愛音樂的代表人物。

而三月份的代表則是打造出前金分駐所「前進貓」的幕後推手，警界插畫家「黃騰緯」，師大畢業的騰緯原本是美術老師，後來受到家人的影響投身警界，仍不忘發揮所長繪畫出不少警界Ｑ版人物，作為宣導海報、文宣的素材；四月份的封面人物則是交通組的巡官黃上驊，她熱愛彈鋼琴，被封為分局內的鋼琴才女。

▲三月份的代表人物是交通組的鋼琴才女黃上驊。（圖／記者黃子倩翻攝）

日誌中五月份的代表人物是自強路派出所所長許志和，由於許所長經常在臉書上PO出自己的繪畫作品，因此他的水彩畫有不少人都看過，日誌上的背景所長背後的圖畫，就是他畫愛河週邊鰲躍龍翔的作品！至於六月份的人物則是五福二路派出所的跆拳女將黃黎玉，她警專時就有接受跆拳道的訓練，如今已經是二段的好手。

▲五福二路派出所的女警黃黎玉獲選為六月份的代表人物。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局日誌的幕後團隊表示，此次日誌除了有三鐵勇士，3位不同畫風的畫家；氣勢十足的女Rocker，還有擅長製作甜點的小當家，更有咖啡職人系列以及分局內著名的原住民樂團，對他們來說，從沒想到從警之後，自己的另一項專長還能有發揮之處。

▲日誌中還有Ｑ版的前金貓反詐騙頁面。（圖／記者黃子倩翻攝）

而這本新興專屬的日誌，主題內容不僅有這些精選人物，更需要配合轄區特色的景致，如：愛河景致、轄區特色地標或建築等處。另外，筆記本封面更是以新興分局及轄下派出所相對位置作繪製，選擇以簡單詼諧的線條作表現，搭上現行的文青風格，質感瞬間提升不少，也成了另類的一種警政宣導品。

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