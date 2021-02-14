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鄭運鵬要求停發「免高乘載管制證」給民代：每位立委有5張被濫用

▲▼立法院院會 立委賴士葆 鄭運鵬 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對每一位立委辦公室有5張「免高乘載管制證」一事，民進黨立委鄭運鵬14日透過臉書要求政府改進，他認為這顯然被濫用，因此要求交通部「不准」再發給各級民意代表這種無條件的通行證。

鄭運鵬表示，下午帶家族上山休假，高速公路有點塞，但還算是合理範圍，他也趁著這個機會，透露一個政府長期的陋習。他除了要求政府改進，也將把這則貼文轉給行政院。

鄭運鵬指出，每年過年前都有些朋友會跟他的辦公室要求一張「免高乘載管制通行證」，自己因為沒有這張證件，所以去年特別請教高速公路局這是什麼，才知道這張通行證是「公務證」，就是因公必須在高乘載管制時間上國道的人員和車輛，必須給予寬限通行，好比主管春節視察路況、發生工程、交通事故必須調度特殊車輛或人員等。

不過，鄭運鵬認為，這個公務證顯然被濫用，每個立委辦公室似乎有5張的額度，而且還會登記編號，但即使立委本人也不一定需要特定時段因公上國道，偶爾會有陪同行政機構的公開行程，但他都會提早出門，或是接受遲到。

他認為，現在高速公路最難解決的是「國道五號」塞車，應該是北台灣想要這張公務證的朋友最想要這張通行證的原因，「不過，濫發這張公務證反而增加了塞車的狀況」。

因此，鄭運鵬正式要求，未來交通部「不准」再發給各級民意代表這種無條件的通行證。理由是，這對非公務用路人不能有差別待遇，且是對執勤國道員警的尊重；他認為，這張通行證其實也造成民代的困擾，守法的拿去滿足支持者的虛榮心，壓力太大還要去影印冒充。

鄭運鵬認為，對於特殊交通選區的需求，好比宜蘭等東台灣縣市立委、地方首長，建議給予特別通行證，不應該人人有獎。

▼初三國道北返車潮。（圖／高公局提供）

▲▼初三國道北返車潮湧現。（圖／高公局提供）

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