鄭運鵬爆自己「被卸任」稱：柯建銘阻止他挑戰總召

▲鄭運鵬將卸任黨團幹事長。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院新會期將至，民進黨團幹事長鄭運鵬31日發表卸任宣言，他開玩笑地提到，自己是「被卸任」，因黨團總召柯建銘不只替他提前發文，還自行宣佈未來動向，令鄭運鵬直呼：「根本是擺明阻止我挑戰，他的總召連霸。」

鄭運鵬今天在臉書指出，2月1日是憲法規定立法院第三會期的開始，今天第二會期的結束，是他擔任民進黨團幹事長的最後一天，從2018年的第九屆第六會期開始，到現在二年半、跨屆共五個會期，榮幸擔任黨團幹部共二年四個會期，每個會期都有試煉與成長。

鄭運鵬說，在2020第二會期，台灣防疫有了初步的成績，國家稍微安定，國民黨從監察院同意權開始全面反擊，從臨時會同意權投票的議場浴血攻防，到美豬美牛議題為期近半年的議事大戰、國民黨議場掏心掏肺的國際笑話，直到會期最後一天院會終於協商表決完成總預算。

鄭運鵬說，能以幹事長的身份參與各項朝野攻防，並且順利完成任務，自認還算功德圓滿。二年半來四個會期黨團幹部的訓練，如果問「最自豪的成就是什麼？」，他認為是，「終於成為黨團最聽得懂柯總召講話的立委了」。

鄭運鵬談及，當他完成各一年的書記長、幹事長歷練，即將挑戰最後一里路「總召」職務的關鍵時刻「被卸任」了，他開玩笑地說，柯建銘不只提前發文把他卸任，還自行宣佈他未來要幹嘛，直呼「根本是擺明阻止我挑戰他的總召連霸」。

鄭運鵬說，柯建銘這幾年來一直公開拿他的未來開玩笑，從桃園縣長講到桃園市長，很明白這是柯建銘身為長輩表達對他政治能力的信任與肯定，但柯建銘不是很了解他有一個「先公後私的鐵血個性」，身為立法委員，隨時提醒自己把份內的工作做好。

最後，他表示，明天起即使他不再是黨團幹部，也永遠是為國家服務的桃園勇者，「選舉的事，時間到了再來問我。」