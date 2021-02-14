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LIVE／越南增1台灣輸出　陳時中說明新冠疫情最新變化

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日初三開工，指揮中心宣布因應新冠疫情，下午2點召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。至於昨（13日）晚越南新增境外移入病例中，有1例為來自台灣的39歲台籍女性，我國採購疫苗、部桃群聚案件相關後續，將在記者會上一併說明。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。 

陳時中農曆年前宣布，除夕至初二間不召開記者會，若另有特殊狀況才會召開臨時記者會，這三天國內僅有新增境外移入病例，13日大年初二更是零新增確診。

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

根據外電報導，越南13日新增4例境外移入病例，當中有1名患者為台灣籍女性，1月28日搭乘中華航空編號CI783班機從台灣入境越南胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）；該女於2月11日進行第二次篩檢，結果呈陽性，目前接受治療中。

指揮中心統計，截至目前國內累計167,278例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含164,356例排除)，其中937例確診，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、69人住院隔離中。

▲▼截至2月14日上午為止，全台確診總累積人數達937人。（圖／疾管署提供）

▲截至2月14日上午為止，全台確診總累積人數達937人。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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