今下午北返車潮湧現！高公局公布國道「11大地雷路段」一次看

▲高公局預估初三下午北返車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（14日）為大年初三，截至上午12時為止，國道全線交通量為48百萬車公里，預估本日交通量為140百萬車公里。高公局表示，今天上午國道共發生3起事故，目前均已排除，同時研判下午開始北返車潮將湧現，有11個路段可能會出現車多情況，提醒用路人注意。

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▲高公局預測下午車多路段，提醒用路人注意。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預測下午中部車多路段，提醒用路人注意。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預測下午南部車多路段，提醒用路人注意。（圖／高公局提供）

高公局表示，11個地雷路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪，國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武-左營端等路段可能會出現車多情形(如附件) ；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲今天上午國1北向發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日上午8時39分國10東向17公里發生4小客車追撞事故占用車道，造成後方回堵8公里；10時13分國3南向中寮隧道379公里發生2小客車追撞事故占用車道，造成後方回堵5公里；11時14分國1北向352公里發生2小客車追撞事故占用車道，造成後方回堵10公里，以上事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

西部國道於9時開始出現車潮，壅塞路段包括國1高架南向機場系統-楊梅端、湖口-新竹、彰化系統-彰化，北向圓山-五堵、台中-台中系統、北斗至埔鹽系統；國3南向中和-龍潭、快官-中港系統、中興系統-名間、田寮-燕巢系統(事故)，北向和美-沙鹿；國10東向左營端-燕巢系統；國5北向宜蘭-坪林，其餘國道路況大致正常。



