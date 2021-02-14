國10燕巢段紫爆！4車追撞塞7公里長　中投-霧峰車速剩19公里

▲國10燕巢段4輛自小客車追撞，車流回堵7公里長。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

記者陳詩璧／台北報導

今（14日）是大年初三，一早國道就因為交通事故造成壅塞，包括了南部的國10上午8點39分東向有自小客車追撞，導致車流回堵7公里，車速掉到19公里，該路段呈現紫爆狀態，另外，上午9點27分，國1永康到台南系統也因為北上車流多導致塞車回堵3公里長。

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▲國10燕巢段因為這起車禍，車速剩19公里。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

發生在國道10號東向17.4k的這起事故，是4輛小客車追撞，占用外側車道，高公局南分局、國道公路警察已在現場進行事故車輛處理，但後方車流回堵約7公里，三線道車速掉到19公里，完全紫爆。

其他路段像是國1北部南下路段從「中壢轉接二」之後一路塞到楊梅，車速約38公里，到了湖口又開始塞到新竹，車速約29公里。國3從土城開始車多，三鶯過後車速掉到32公里，一路塞到龍潭。

▲國3中投段，車潮從烏日過後開始車多。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

來到中部，國1中部彰化系統南下到彰化上午九點車多，車速掉到29公里，74快速道路大里二到霧峰東向路段車速掉到35公里，而國3南下過了烏日就開始塞，中投到霧峰段紫爆，車速只剩19公里。

▲春節期間國道三峽鶯歌大溪路段湧現出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局預估全日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，北上交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，光是塞車路段就有20處，其中國5宜蘭北上路段最塞，車潮中午12點開始出現，預估要塞15小時一直到初四清晨3點才會趨緩。

▲初三國5宜蘭到坪林段，預估11點開始車多。（圖／高公局提供）



▲初三北部南下路段，大多集中在中午時間塞車。（圖／高公局提供）



▲初三國道中部塞車路段，國一台中南屯到后里，估計上午9點開始塞到晚上6點。（圖／高公局提供）

高公局預估，今日易壅塞路段預估為國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣，國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間，國5南向南港系統-坪林，國10東向仁武-燕巢系統，國1北向鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、大山-香山，國5北向宜蘭-坪林，國10西向仁武至左營及國6西向舊正-霧峰系統等20路段。高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

▲▼初三南部的國道路況預測。（圖／高公局提供）

▼初三國道攻略。（圖／高公局提供）

初三國道壅塞路段與時段：

國1南向：

8-13時 楊梅-新竹系統

15-19時 苗栗-豐原

9-12時 彰化系統-埔鹽系統

17-20時 下營系統-大灣

國1北向：

10-12時 鼎金系統-高科

10-12時 仁德-永康

10-1時(翌日) 西螺-埔鹽系統

10-18時 南屯-后里圓

16-2時(翌日) 銅鑼-頭屋

16-24時 新竹系統-湖口

國3南向：

9-13時 土城-關西

9-12時 快官-霧峰

9-13時 草屯-名間

國3北向：

16-21時 竹山-中興

16-21時 草屯-霧峰

14-21時 沙鹿-大甲

16-1時(翌日)大山-香山

16-21時 關西-大溪

國5南向：

6-15時 南港系統-坪林

國5北向：

12-3時(翌日) 宜蘭-坪林

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