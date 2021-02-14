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蔡英文在《寵物雲》掃年貨　情人節曬3愛犬合照：相愛的人能相守

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，相關系列照片皆不得使用！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，替自己的愛貓、愛犬添購年貨。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文農曆年前親赴全台最大專業連鎖店《東森寵物雲》，替她的愛貓與愛犬添購年貨跟營養品。特別的是，她更在14日西洋情人節當天一早，透過Line群組，曬與三隻導盲犬的合影，祝福所有相愛的人能相守。

蔡英文在農曆年前，特別參訪《東森寵物雲》位於新北市的新莊店（新莊區中正路2號），現場設有森寵動物醫院，以及愛心領養小棧、寵物美容、寵物用品、水族用品等各個專區。

蔡英文當天替自己的2隻愛貓蔡想想、蔡阿才，以及3隻領養的退役導盲犬Bunny、Bella、Maru，添購年貨跟營養品。她自己推著小推車展開採買，在現場工作人員介紹下，雙手沒有停過，把羊肚肉、鯊魚軟骨、鱈魚塊這些零食與營養品，一一放入推車中。

▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，替自己的愛貓、愛犬添購年貨。（圖／民進黨提供）

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，相關系列照片皆不得使用！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／民進黨提供）

蔡英文笑著說，「我們那三隻大狗，都不知道是什麼東西，一下吞下去就沒有了，三隻大的拉布拉多」。她進入寵物雲特別安排的年貨大街，也賣了貓咪肉泥、貓零食、狗的雞肉片、雞胗要給家裡的毛小孩享用。

接著，蔡英文看到《東森寵物雲》自行開發給寵物吃的「綿綿雞腿肉」，她興奮地說，「這可以多買一點，過年時候可以給牠們當年夜飯！可以一次買個10支」。

特別的是，在大年初三這天，正好是西洋情人節，蔡英文在Line官方帳號上，貼出自己與三隻愛犬的合照，祝福大家情人節快樂。她表示，「祝福相愛的人都能相守，情人節快樂！」

▼總統蔡英文情人節曬3愛犬合照，祝福所有相愛的人能相守。（圖／蔡英文Line官方帳號）

▲▼總統蔡英文情人節曬3愛犬合照，祝福所有相愛的人能相守。（圖／蔡英文Line官方帳號）

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