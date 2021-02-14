張文宏：疫苗能應對變異　估新冠靶向性藥物5年內成功

▲中國「國藥集團」（Sinopharm）研發的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

總結一年多來的防疫經驗，中國防疫專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏13日凌晨發文稱，新冠病毒已經成為常駐病毒，除了疫苗，世界沒有第二種打開的方式。他還說，國際間疫苗產線，足以應對病毒突變，估靶向性抗病毒藥物，5年之內應能成功。

對於春節，張文宏表示，武漢戰役之後，歷經北京新發地、大連、新疆、河北以及東北，甚至上海與天津的疫情，無論大小，中國形成了系統性的執行方案，並因此免除了我們對疾病的的恐懼，這是過上祥和春節的保證。

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

他進一步表示，政府的治理能力，政府與民眾的互動配合是成功的關鍵。張文宏也提到，相信人類終究能夠獲得確切的靶向性抗病毒藥物，5年之內應能成功，這將可降低病死率，補充全球疫苗接種的不充分，讓世界有重新打開的機會。

張文宏直言，「新冠病毒已經成為在人世間的常駐病毒，除了疫苗，世界沒有第二種打開的方式，除非願意付出大量死亡的代價。」

對於疫苗保護力，張文宏說，假設疫苗的保護是永久的，若有效率為100%，建立群體免疫所需的接種率在60%~72%；如果疫苗有效率低於80%，則所有人都需要接種疫苗才能建立群體免疫。當優先接種60歲以上成年人時，患者病死率可以降至最低。

對於病毒變異，他認為，根據進化基本原理，病毒自然會選擇偏好高且傳染力強的突變毒株，更加利於在人群中傳播。因此，變異還會繼續，但無論中國和國際，疫苗生產線目前來看足以應對這些突變。

張文宏最後呼籲，不管願意不願意，全球合作是世界各國的共同選項，中國不能孤獨地贏得這場抗疫的勝利、歐美也不能孤獨地完成疫苗的接種，除非中美合作，全球完成疫苗的接種，否則世界的開放終究難以完成。

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