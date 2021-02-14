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快訊／年節首場記者會！傳越南有台輸出陽性個案　陳時中1400親說明

▲▼0205中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心考量農曆春節，除夕至初二沒有特殊情況不開記者會。今（14）日初三，指揮中心宣布因應新冠疫情，14:00召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。昨（13日）晚傳出越南新增境外移入病例中，有1例為來自台灣的39歲台籍女性，我國採購疫苗、部桃群聚案件相關後續，預期都將於會中進行說明。

陳時中在農曆年前宣布，除夕至初二間不召開記者會，若另有特殊狀況才會召開臨時記者會，所幸這三天國內僅有新增境外移入病例，昨天初二更是零新增確診。

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外電報導指出，越南13日新增4例境外移入病例，當中有1名患者為台灣籍女性，1月28日搭乘中華航空編號CI783班機從台灣入境越南胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）；該女於2月11日進行第二次篩檢，結果呈陽性，目前接受治療中。

指揮中心統計，截至目前國內累計167,278例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含164,356例排除)，其中937例確診，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、69人住院隔離中。

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