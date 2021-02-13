初三北台灣把握降雨空檔出遊！開工日再轉濕冷「高溫剩17度」

▲氣溫走勢。（圖／翻攝自台灣颱風論壇│天氣特急粉專）

記者洪巧藍／台北報導

明天初三，春節連假只剩下最後三天。中央氣象局表示，明天雖持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區降雨可望減緩，沒有下雨的空檔會變多，舒適天氣會維持到初五。不過，初六開工當日東北季風再增強，北台灣地區又開始轉為濕涼天氣，除了明顯降雨，白天高溫也僅剩下17度。

氣象局預報員劉沛滕表示，受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區會有局部短暫雨，不過，明天開始降雨會稍微減緩，北部地區僅有偶爾小飄雨，大部分是多雲到陰天，東半部地區也是類似的局部降雨，至於新竹以南、中南部地區則是多雲到晴穩定天氣。整體氣溫感受舒適，北台灣明日高溫22~24度，中南部25~26度，不過早晚稍涼，各地低溫約在15～18度；這樣的天氣型態會從初三維持到初五。

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▲▼ 新北市三峽老街人潮湧現，區公所人員拿著看板提醒民眾戴口罩 。（圖／記者呂佳賢攝）

到了初六（17日）收假開工日，東北季風再增強，劉沛滕表示，屆時北部、東半部又開始有明顯降雨，北台灣高溫僅剩下17度，整天都屬於濕涼天氣；中南部則沒有受到太大影響，白天高溫維持25度，早晚較冷。

不過降雨天氣僅維持一天，隔（18日）日開始水氣減少，會轉為乾冷天氣，西半部多雲到晴，白天稍微舒適，但要注意清晨低溫，中部以北低溫可能僅有12~14度。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，春雨過後大部分地方都迎來溫暖好天氣，年假最後的三天也不例外，但收假日將會有冷空氣陪伴上工。

初三~初五白天 (14~16)年假後段，繼續吹弱東北風，天氣也跟著單純，仍是「西部天氣好，東部短暫雨」的分布；初五晚上~初六 (16~17)，收假當晚新一波冷空氣來到，水氣先通過原本就會下雨的北部、東部，雨勢預計會更多，溫度也會開始下探，預計要初六，雨勢才會緩和。中南部的天氣，則比較沒有影響，但溫度也會明顯往下走。

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