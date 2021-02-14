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重案回顧／壞到一半男友「沒這麼硬」！她拔刀殺人：下輩子別再見

▲台南地院以尤女涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯重罪且有逃亡的事實，曾企圖自殺，為保全其生命身體，認有羈押必要而裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

▲從事八大行業的尤女激戰時發現男友「沒這麼硬」，內心五味雜陳，認為遭男友當成洩慾工具，憤而抽刀殺人。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者戴若涵／台北報導

台南市一名尤姓女子與前男友多次分合，2018年間2人激情到一半時，她發現前男友「硬度不對」，頓時想起過往的愛恨情仇，她因不滿淪為前男友的洩慾工具，隨即轉身拔刀猛刺，殺死前男友，被依照殺人罪判刑13年定讞。

回顧整起事發經過，2018年7月20日清晨7時許，郭姓前男友酒後打電話約尤女在住處見面，2人躺在床上發生性關係，過程中尤女察覺郭男「沒這麼硬」，猜想應該在外面有跟別的女人發生關係，便告訴對方「沒辦法就不要勉強先休息」，但不久後她突然回憶起兩人間的愛恨糾葛，冒出了「2個人都那麼苦，我想帶他離開這個世界不想他那麼痛苦」的念頭。

尤女隨即趁對方翻身側躺的時候，向郭男說了句「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，隨即從包包中抽出平時從事八大行業防身用的水果刀，朝郭男的右頸、左上腹刺去，導致對方血流如注當場身亡。

事後尤女先搭乘計程車返回租屋處，再駕駛自己的黑色自小客車南下屏東老家。警方透過尤女的妹妹得知，尤女情緒激動，表示要開車去台東跳海自殺，先是苦口婆心的勸阻尤女尋短，而後趕緊將她帶回警局偵訊，並依殺人罪移送台南地檢署偵辦。

台南地方法院審理後認為，2人數度分合，之間又有經濟、生活壓力及感情糾葛，案發時是被害人主動邀約尤女才前往住處，為臨時起意萌生殺機，衡量尤女坦承犯行，並有悔悟歉疚之意，依殺人罪判她15年徒刑。

尤女在台南高分院審理時供稱，當時是郭男要求發生性行為，但是進行到一半，「我感覺他從外面已經有做愛回來，已經有發生性行為」、「愛很深」、「他一次一次出去玩，感情受傷回來，我還是接受他，我的心很痛」「他同時間交3個女友」、「當下我覺得我殺了他，我就可以把命還給他」。

台南高分院審酌，2人間的情感糾纏導致尤女既愛又怨，她應邀到郭男住處，又直覺郭男在外剛與其他女友發生性關係，卻仍邀約她進行性行為，讓她不甘心成為砲友或洩慾工具，內心受到極大刺激，加上尤女又患有焦慮、恐慌、失眠等症狀，造成她因衝動、失慮而犯罪，決定撤銷原判決，改判她有期徒刑13年；案經上訴最高院遭駁回，全案於2019年12月31日定讞。

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