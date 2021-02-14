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春節國道0-5時免費！數據曝夜間肇事高致死率　官方教2招保命守則

國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲高公局曝數據，深夜23時至早上6時的死亡肇事率為日間早上6時至18時的7.5倍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

春節連假期間，國道每日0-5時免收費，不過經統計，近3年春節連續假期平均每日肇事件數分別為132件、133件及122件，其肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態，或變換車道不當所導致。高公局提出2點保命守則，提醒民眾行駛國道切勿疲勞駕駛，也請保持行車安全間距。

高公局指出，歷年國道日夜間肇事率，深夜23時至早上6時的死亡肇事率為日間早上6時至18時的7.5倍，其中夜間時段（0-6時）占全日的25%，但該時段之死亡事故比例卻高達全日的34%。另從歐美日國外相關夜間肇事分析文獻亦顯示，夜間行車肇事之嚴重程度（致死率及肇事率）均高於日間約2~3倍。

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▲國道一號，國一，中山高速公路，交通疏運，五股楊梅高架橋，五楊高架，高速公路。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲高公局提醒，若駕駛精神狀況差，可到24小時服務區休息後再出發。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

用路人2招保命守則：

1.夜間行車較違反生理時鐘，如精神狀況較差，可至各服務區24小時開放之駕駛人休息室充分休息後再出發，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力。

2.夜間車流量較少，整體行車速度雖較快，仍請勿超速行駛，亦請保持適當安全距離，以避免遇前方緊急狀況時煞車不及。

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