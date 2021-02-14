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特斯拉中國高管：上海工廠本地化率進展順利　帶動上下游產業

▲Tesla、特斯拉、上海廠、GigaFactory。（圖／CFP）

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）去年7月曾表示，特斯拉上海工廠零部件供應本土化效果明顯，預計2020年年底國產零部件率將達80%。經過了半年，特斯拉中國區總經理王昊透露，特斯拉上海工廠本地化率進展非常順利，目前正在穩步的提升中，同時也帶動了上下游產業的發展。

王昊在「中國電動汽車百人會論壇」上表示，建設新工廠的過程中，特斯拉不斷去迭代工廠的設計和製造經驗，及時更新優化現有的工藝流程，實現高效和環保生產，「因為和傳統汽車的部件不同，特斯拉在生產過程中相應的設備和流程碳排放都大大地減少。」

▼特斯拉中國區總經理王昊。（圖／翻攝中國電動汽車百人會論壇）

▲▼特斯拉中國區總經理王昊。（圖／翻攝中國電動汽車百人會論壇）

據王昊介紹，截止到第四季度末，特斯拉車輛2020年已節省汽油56.37億升，減少1696萬噸二氧化碳排放，相當於一個能源大國2018年交通運輸排放總量的90%，「隨著國產Model Y上市，我們希望為交通減排作出更大的貢獻。」

王昊指出，2020年隨著國產Model3正式上市，特斯拉在華發展進入全新階段，特斯拉在華充電網路建設也進一步加速，「特斯拉中國一共建設開放了超過410座超級充電站，其中超過180座為V3超級充電站。V3超級充電樁是一種運用了全新架構的超充方式，支持高達250kW的峰值充電功率，最高可實現充電15分鐘補充250公里的續航電量。」

王昊提到，特斯拉在華建設的超級充電樁工廠將於今年正式投產，將年產1萬根超級充電樁，進一步加速特斯拉充電設施在華佈局，讓充電補能更加方便快捷。

王昊強調，他們相信吸引更多消費者選擇新能源汽車將加快存量汽車的清潔化和低碳化，也相信新能源汽車行業將進一步加大研發力度、完善產品功能和服務，為實現2030碳達峰和2060碳中和目標作出應有的貢獻。

▲特斯拉,Tesla。（圖／視覺中國CFP）

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